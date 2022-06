Charly López desafía a Alfredo Adame a una pelea y habla a favor de Diana Golden

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Desde que Alfredo Adame comentó que con su premio al ser el ganador de “¡Soy famoso! Sácame de aquí” no le pagaría a Diana Golden, el tema ha estado nuevamente en la boca de ambas celebridades. El actor le debe un dinero a la actriz debido a una demanda que ella interpuso y ganó. Pero parece que no es la única interesada en este tema, pues Charly López ha salido a defenderla.

En el programa “De primera mano” después de que Golden hablara sobre la deuda de Adame, López, quien era un conductor invitado en esa emisión, defendió a la actriz e incluso desafió a Adame a una pelea.

“Yo quiero mucho a Diana Golden y que no espere nada de este tipo. Es un patán, es un poco hombre porque nada más se mete con las mujeres y ¿por qué no se mete con un hombre que de verdad responda? Es un cobarde”, expresó el ex Garibaldi.

López comentó que otra televisora ya había hablado con Adame y que este no había aceptado pelear en su contra: “Le dije que si quería, de verdad, pelearse con un hombre, sabía mi teléfono […], no tengo nada contra él, pero me molesta como se expresa de su mujer, de sus hijos y él dice que no ofende, dice que nomás ofende a las que se lo merecen. Yo creo, Alfredo, que ninguna mujer merece que la ofendan”.

Adicionalmente, Charly López comento que Alfredo Adame no le cae mal, pero que sí tendría una pelea con él para defender a Diana Golden y todas las mujeres de las que el actor ha hablado mal.

“Si de verdad quieres bronca con alguien, nos aventamos un tiro. Yo no soy el cazafantasmas (Carlos Trejo). Un tiró acá afuera y firmamos un contrato, sin patrocinio, de como en la escuela, cuando digas: ‘ahí muere’ o yo diga: ‘ahí muere’, no pasa nada. Y lo digo de amigos, nada más por las mujeres que has ofendido. No tengo nada personal contra ti, es porque me molesta que traten a las mujeres de esa manera y luego se lave esas manos. Si quieres un hombre, va, yo me aviento un tiro cuando tú quieras. Tú y yo solitos”, concluyó López.

