Alfredo Adame es parte de la Marcha del orgullo LGTB en apoyo a su hijo

Una vez más el actor mexicano Alfredo Adame dio de qué hablar, en esta ocasión después de que asistiera la Marcha del Orgullo LGBT+, esto no sólo para mostrar su apoyo a la comunidad, sino a su hijo Sebastián, quien se declaró abiertamente homosexual. El artista busca demostrar que ha cambiado, pues su primogénito y su familia han declarado que lo ha humillado por su orientación sexual.

Con anterioridad el conductor de 64 años había prometido que iría a la marcha del orgullo, algo que cumplió, pues en redes sociales subió fotos y videos en los que mostró que se encuentra con un contingente y que viajó en un carro alegórico, junto a más miembros de la comunidad lésbico-gay, con los que tomó algunas instantáneas y se dejó ver muy contento de participar en este evento.

En conferencia de prensa Alfredo Adame se pronunció a favor de la comunidad a la que pertenece su hijo, pues aseguró que la marcha es a favor de “la dignidad, de la valentía, del honor y, sobre todo, de los derechos humanos”. Asimismo, negó que haya humillado a Sebastián por ser gay y por el contrario salió en su defensa.

“Tengo un hijo que es de la comunidad, ustedes lo conocen y me siento orgullosísimo de él, cuando me lo dijo, me levanté, se me salieron dos lágrimas y le dije: ‘Te amo, Sebastián, te quiero, te respeto, te adoro y te apoyo’”, dijo el ex conductor de “Hoy”, quien ha dicho que quiere mejorar la relación con sus hijos.

Mientras que Sebastián Adame mostró en su cuenta de Instagram que también asistió a la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México, sin embargo, no viajó en el mismo contingente que su papá, pues mientras Alfredo se encuentra con otras personalidades como Sergio Mayer, Gaby Spanic, La Tigresa del Oriente, entre otros, él está junto a su madre viajando en otro camión.

“Siempre bien acompañado”, colocó en una foto en sus historias de Instagram en donde se le ve junto a Mary Paz Banquells, con quien Adame ha tenido varios desencuentros. Con esta publicación, Sebastián vuelve a demostrar que quien siempre le ha mostrado su apoyo ha sido su mamá, mientras que sigue el distanciamiento con su padre.

