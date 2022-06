Alfredo Adame declaró que es el galán con más protagónicos en telenovelas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después de ganar el reality show “Soy famoso ¡sácame de aquí!”, Alfredo Adame ha estado muy activo en los medios hablando sobre cómo no pagaría su deuda con Diana Golden con el premio que obtuvo, o por su problema legal con Gustavo Adolfo Infante. Adicionalmente, dijo que no quiere estar más en ningún problema y estará enfocado en su carrera artística, que ha sido muy vasta y exitosa, así lo dijo en una entrevista con el programa de radio “La Caminera”.

En la emisión de Exa FM, Adame comentó cuales eras sus logros televisivos y aseveró que es el actor con más protagónicos de telenovela a nivel mundial: “Era el Golden Boy”, expresó.

Comentó que él aseguró que “soy sin filtros toda la vida, solo que mi costumbre nunca fue decir groserías, actuar de manera vandálica, rebelde, siempre fui un hombre correcto. Lo que pasa es que en un matutino estaba haciendo mi papel conductor titular de un programa y por algo me llamaron, si no hubieran llamado a otro tipo de conductor irreverente. Me llamó el señor Azcárraga Jean primero en Hoy por eso”.

“El papá, El Tigre, ya me había propuesto para suplir a Raúl Velasco en Siempre en domingo cuando Raúl se empezó a enfermar, solo que los de telenovelas no quisieron. A los dos años ya me pidió Emilio”, agregó, especificando “era el ‘Golden boy’, como era el protagonista de las novelas era el novio de todas las señoras, de las hijas de las señoras, los hombres me tiraban buena onda. En ese papel me mantuve en toda la vida”.

Además, dijo que es el actor “que más protagónicos de telenovela tiene a nivel mundial […]. Televisa fue la productora preponderante de telenovelas, cuando Televisa hacía 16 telenovelas simultáneamente y se vendían hasta en 189 países; las mías se vendieron a 180 países. Yo entré 20 capítulos a una y al otro día era el más famoso, me dijeron ‘Vas toda la telenovela’, escribieron un papel para mí”.

Tras una primera etapa en este tipo de producciones, regresó a una segunda etapa como protagonista porque “llegó un momento donde los chavos no estaban dando el ancho, por ejemplo: ‘En el nombre del amor’, con Allisson Lozz y Sebastián Zurita, era la primera oportunidad de Sebastián en un protagónico y no estaban dando (el ancho), entonces empezaron a usar parejas protagónicas adultas, y en esa telenovela Laura Flores y yo éramos los protagónicos adultos”. View this post on Instagram A post shared by Alfredo Adame (@adamereacciona)

“Tengo 33 telenovelas y a nivel mundial soy el que más protagónicos de telenovela tiene”, dijo con mucha convicción, agregando que es el modelo “que más comerciales de televisión ha tenido al aire a nivel mundial, tengo un Récord Guinness, tengo mi presea y todo ese rollo”.

“Soy uno de los seis mexicanos vivos que más horas de televisión tiene; de los vivos: Silvia Pinal, Ortiz de Pinedo, Chabelo, López-Dóriga, Pati Chapoy y yo. Tengo más de 15 mil horas de televisión” presumió Alfredo Adame.

