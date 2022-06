“Lo más asqueroso que me pasó en la vida”, expresó Diana Golden sobre Alfredo Adame

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A pesar de haber ganado el reality show “Soy famoso ¡sácame de aquí! de TV Azteca, Alfredo Adame sigue causando polémica debido a decisiones de su vida personal. Después de su regreso a México, el conductor aseguró que donará el dinero del premio a una asociación que apoya a niños con cáncer y comentó que no saldrá su deuda con Diana Golden.

“A Diana Golden no le voy a donar nada, le voy a donar un boleto de avión para que se vaya a vivir a Colombia”, dijo el también actor en un encuentro con varios periodistas. Sin embargo, Golden al escuchar esto no se quedó callada.

La actriz habló con Ventaneando y dio su opinión sobre la declaración de Adame: “Que lo aproveche y pague lo que debe. Es muy estúpida la cantidad que me debe más las multas por no haber pagado, entonces que pague porque no soy la única a la que me debe, me imagino”.

“Él va por la vida en su rollo, pero la justicia es la justicia y ya le llegará. A mí me tiene que pagar no porque yo diga, sino porque ya lo dijo un juez. Que se deje de payasadas y que de verdad pague, a ver si es tan hombrecito como dice”, sumó al respecto.

Sin embargo, la actriz no habló solamente de este tema, pues también comentó sobre el hecho de que solo le preguntan actualmente sobre Adame, diciendo que “no les importa a ustedes qué más pase con mi vida, lo único que ha pasado en mi vida en este país es ese tipejo, es lo más asqueroso que me pasó en la vida. Tengo una vida entera llena de cosas. ¿Por qué no me preguntas qué estoy haciendo? ¿Por qué no me preguntas que voy a hacer? No les importa nada más, han pasado varios maridos después”.

“He hecho toda una vida después del tipo. Estuve dos meses con él y por eso me he tenido que ganar la perorata el resto de mi vida, ese fue el único error que he cometido en mi vida, de haber tomado ese avión cuando él era sobrecargo; yo iba en primera clase y él era sobrecargo”, comentó Diana Golden sobre su relación con Alfredo Adame.

