Lorenzo Insigne aclara que eligió la MLS por su familia y no por el dinero; será el jugador mejor pagado en la historia de la liga

Lorenzo Insigne, la nueva estrella italiana del Toronto FC de la MLS, aclaró en su presentación ante la prensa que ha decidido jugar en el club canadiense por su familia, no por el dinero, y que está preparado para el desafío.

El delantero, que en todo momento estuvo acompañado por su familia en la presentación en el BMO Field, repitió en varias ocasiones que la razón por la que se ha decidido dejar Europa y el máximo nivel de la Serie A con el Nápoles fue por el bienestar de sus dos hijos.

The start of a new era 🤝 pic.twitter.com/0AcvcWaq9u — Toronto FC (@TorontoFC) June 27, 2022

“Me podía haber quedado en Europa. Tengo 31 años así que todavía tengo muchos años por delante. Pero quería elegir la felicidad y el bienestar de mi familia” Lorenzo Insigne

Por otra parte, el letal delantero remarcó que para él “ha sido muy difícil dejar Nápoles”, ciudad donde era la máxima estrella. Expresó estar impresionado por la gente y la calidad de vida que se disfruta en la metrópoli canadiense.

Insigne llega al Toronto FC tras 16 años en el Nápoles. Según han publicado medios en Italia y en Canadá, Insigne recibirá 8 millones de dólares al año después de impuestos, lo que le convierte en el jugador mejor pagado en la historia de la liga MLS.

En comparación, el sueco Zlatan Ibrahimovic recibió 7,2 millones de dólares por la temporada de 2019 con el LA Galaxy. Además, Insigne se ha comprometido a jugar cuatro años con el Toronto FC.

Se espera que el primer partido de Insigne con el Toronto FC, club en el que militan los jugadores españoles Alejandro Pozuelo y Jesús Jiménez, sea el próximo 9 de julio ante el San José Earthquakes. We could get used to this 🤩 pic.twitter.com/2G38H99vLw— Toronto FC (@TorontoFC) June 27, 2022

Insigne jugará con el número 24, el mismo dorsal que tenía en el Nápoles equipó con el que marcó 122 goles durante sus 16 años de carrera.

El presidente de Toronto FC, Bill Manning, declaró que espera que Insigne impulse al equipo canadiense a conseguir de nuevo el campeonato de MLS, que ya obtuvo en 2017.

De momento, Manning reconoció que la llegada del delantero italiano ha despertado un gran interés por el Toronto FC en todo el mundo.

