¿Gullit Peña se dejó llevar por el alcohol? El mexicano vuelve a dejar una mala imagen a través de las redes sociales

Carlos Peña llegó a ser considerado uno de los mejores futbolistas de la Liga MX. Sin embargo, aquel imponente “Gullit” se fue apagando con el pasar de los años y los factores extradeportivos tuvieron mucho que ver. El futbolista mexicano atraviesa un presente lleno de mucha incertidumbre. Pero en lugar de preocuparse por buscar un nuevo club, el “Gullit” sigue dejando una mala imagen a través de las redes sociales.

El ex futbolista de Chivas de Guadalajara fue captado semanas atrás en un evidente estado de ebriedad. A pesar de que el mexicano ha manifestado su disconformidad cuando lo tildan de “alcohólico”, ya son muy reincidentes sus escenas en lugares públicos.

Nuevamente Carlos Peña fue captado fuera de sus cabales. El futbolista mexicano mostró dificultades para mantener la estabilidad y además muchos problemas para modular en medio de un saludo pedido por un grupo de aficionados. Este video se suma a la extensa colección que ha tenido el “Gullit” a lo largo de su carrera.

¿Gullit Peña es nuestro Paul Gascoigne?

pic.twitter.com/FJkh0n6e35— Pepe (@abobarman) June 27, 2022

¿Se acabó la carrera de Carlos Peña?

Ya son seis meses que Gullit Peña no tiene equipo desde que el Antigua GFC decidiera finalizar el contrato del mexicano porque no se adecuaba al proyecto del club. Lo cierto es que Carlos Peña no juega un partido oficial desde el 26 de diciembre de 2021. A partir de esta fecha, las noticias sobre el Gullit han sido por sus actitudes fuera de las canchas y sus constantes problemas con el alcohol. NO LO QUISIERON RENOVAR😥



Al Gullit Peña le dieron las "Gracias" en el Antigua FC, pese a sus buenas actuaciones no quisieron renovar el contrato pues no entra en planes por el nuevo "Sistema de juego" del equipo.👀



Ahora buscará nueva oportunidad dentro del fútbol. pic.twitter.com/kMEJRhaItV— RN Deportes (@RNDeportes1) January 15, 2022

