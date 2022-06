Los impactantes looks de Ana Bárbara para ‘La Academia’ que han arrasado en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Desde hace algunas semanas dio inicio ‘La Academia’, el famoso reality de canto que busca formar a la nueva estrella de la música en México. Esta nueva temporada trajo consigo el debut de Ana Bárbara como juez y además de brindar su guía a los concursantes, la famosa ha deleitado la pupila del público con sus icónicos looks.

Junto a Lolita Cortés, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito, la intérprete de “Bandido” y “Mi Corazón” analiza las presentaciones y el progreso que los concursantes muestran semana a semana.

Si bien Ana Bárbara ha destacado por su actitud positiva y hasta “maternal” hacia los estudiantes, también ha habido otro aspecto que la ha llevado a ser el tema de conversación: sus despampanantes looks. ¡Aquí te compartimos un recuento de los mejores!

Cinturita de ‘avispa’

La famosa intérprete de regional mexicano optó por un atuendo lleno de accesorios para la gala. Se trató de un pantalón gris de terciopelo que acompañó con una blusa tipo corsé cuyas mangas eran de un material de malla. Además, un sombrero nude descansó sobre su larga.

Elegancia pura

Ana Bárbara dio una cátedra de elegancia y estilo al dejarse ver en un sensual vestido negro de espalda descubierta y abertura peligrosa que mostró sus kilométricas piernas. En cuanto al maquillaje, eligió un glamuroso labial rojo y sombras en color neutro. View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

Diosa dorada

Para la quinta gala de ‘La Academia’, la famosa optó por arriesgarse y portar un choker de delicadas plumas en color negro que resaltó ante su ajustado vestido dorado de pedrería, mismo que contaba con un escote peligroso. View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

La que de amarillo se viste…

Continuando con la temática “de oro”, Ana Bárbara deslumbró al rockear un corsé amarillo de piel en conjunto con una falda de flecos en color dorado. El maquillaje, peinado y accesorios se mantuvieron neutrales para dar protagonismo a su atuendo. View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

