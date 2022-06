Ana Bárbara presume su entrenamiento en pareja y el abdomen marcado que tiene a sus 51 años

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ana Bárbara volvió a sorprender a sus seguidores de redes sociales al compartir una serie de imágenes del entrenamiento en pareja que realiza junto a su prometido, Ángel Muñoz, quien al igual que ella presumió cuerpazo y dejó boquiabierto a más de uno.

No cabe duda que a sus 51 años la “Reina Grupera” sigue siendo una de las famosas más bellas, así lo presumió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram en donde compartió una fotografía en la que apareció posando frente al espejo junto a su actual pareja sentimental, con quien comparte un estilo de vida saludable que la ha llevado a tener uno de los mejores cuerpos dentro del mundo del espectáculo.

En la sensual postal postal publicada por la intérprete de “Bandido” y retomada por algunos perfiles dentro de la misma red social como ‘El Gordo y La Flaca’, ambos lucieron los músculos que les han dejado las exigentes rutinas de ejercicio que realizan en pareja que les ayuda a fortalecer el cuerpo, pero también su relación.

De esta manera la intérprete que actualmente participa como crítico en ‘La Academia 20 años’ dejó ver su espectacular silueta frente al espejo vistiendo ajustados leggins en color negro que combinó con un top amarillo, mientras que su futuro esposo subió su playera para mostrar abdomen marcado.

Sin embargo, en esta ocasión la pareja no solo se llevó felicitaciones y mensajes de admiración por el gran equipo que forman ya que algunos usuarios criticaron la apariencia de sus cuerpos, asegurando que se trata del resultado de las cirugías estéticas.

Así fue como Ana Bárbara compartió un poco de lo que hace para mantener un cuerpazo de infarto, mientras que anteriormente se ha dejado ver con seductores vestuarios que resaltan su belleza. Ejemplo de ello es el vestido dorado de escote profundo en “V” que eligió para el concierto número cuatro del reality de canto producido por TV Azteca; prenda que también expuso sus estilizadas piernas. View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

Pero eso no ha sido todo, ya que semanas atrás también apareció posando con un elegante vestido rojo de corte sirena que resaltó al máximo su estilizada silueta. View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

También te podría interesar:

–Ana Bárbara deja al descubierto su impactante figura posando entre la naturaleza con traje de baño rojo

–Ana Bárbara se deja ver en sexy ropa interior al ponerse su vestido

–Ana Bárbara expone sus torneadas piernas con una arriesgada pose