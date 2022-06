Serena Williams se mostró decepcionada por su temprana eliminación en Wimbledon: “No se qué voy a hacer en el futuro”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Serena Williams, que perdió este martes en su debut en Wimbledon, puso en duda su futuro y dijo que no sabe qué va a hacer ni si éste va a ser su último Wimbledon.

“No puedo responder a esa pregunta”, dijo Serena cuando fue preguntada sobre si este ha podido ser su último Wimbledon. “No sé qué voy a hacer. Vivo en el día a día. Juego día a día”, añadió.

La estadounidense, ganadora siete veces en el All England Club, cayó en el ‘super tie break’ del tercer set ante la francesa Harmony Tan, en su primer encuentro individual en un año.

Planes futuros de Serena Williams

“Definitivamente ha sido mejor que el año pasado”, bromeó Serena, después de que en 2021 se lesionara en la pierna tras disputar solo seis juegos en primera ronda.

Sobre si estaría contenta si este es su último recuerdo en Wimbledon, Serena fue clara: “Obviamente no, definitivamente no. Pero di todo lo que podía. Te apetece volver a entrenar, porque has estado muy cerca. Te da la sensación de que puedes conseguirlo si quieres (ganar partidos)”, agregó.

La estadounidense Serena Williams no pudo acompañar su vuelta al circuito con una victoria y cayó en la primera ronda de Wimbledon contra la francesa Harmony Tan por 7-5, 1-6 y 7-6 (7).

Dura racha de derrotas para Serena Williams

Serena no gana un partido individual desde la tercera ronda de Roland Garros el año pasado y no jugaba un encuentro desde la primera ronda de Wimbledon en 2021, cuando se lesionó en la pierna en un resbalón en la pista central.

La estadounidense anunció su vuelta a las pistas hace dos semanas y se preparó para este Wimbledon con dos victorias en dobles en Eastbourne junto a la tunecina Ons Jabeur. El plan funcionó para ponerla en forma y a tono para la competición, pero no para ganar, ya que tras tres horas y cuarto de partido cedió ante Tan, que logró la mayor victoria de su carrera.

