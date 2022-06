Futbolista de Chivas de Guadalajara menosprecia los títulos del Atlas 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aún no ha empezado él Apertura 2022 y ya los equipos mexicanos comienzan a picarse entre ellos. Cristian Calderón, ex jugador del club Atlas y actual pieza de Chivas de Guadalajara, no le importó su pasado al momento de criticar a sus ex compañeros rojinegros y a la institución. El “Chicote” le restó importancia al bicampeonato del Atlas.

Los piques entre Calderon y los jugadores del Atlas se remontan a la temporada pasada. Luego de que el conjunto rojinegro celebró el bicampeonato, el “Chicote” mencionó que al club aún le faltan diez torneos para acercarse a su rival de ciudad, las Chivas de Guadalajara. Semanas después de su comentario, el jugador del “Rebaño Sagrado” vuelve a arremeter contra sus ex compañeros. View this post on Instagram A post shared by Cristian Calderón (@criscalderon26)

“Si es bicampeón o campeón ya le tocaba. Lo voy a volver a decir: todavía le faltan más estrellas para alcanzarnos, pero prefiero ya no meterme en ese tema (…) Este torneo será diferente, tengo mucha confianza en mis compañeros, en el cuerpo técnico y en mí. Sé que vamos a hacer grandes cosas”, sentenció Calderon en una entrevista con TUDN.

¿Cuándo debutan las Chivas de Guadalajara?

Faltan menos días para que Ricardo Cadena inicie su proceso de cero con el club. Las Chivas de Guadalajara buscarán demostrar que el cierre que tuvieron en la campaña pasada no fue cuestión de suerte. El primer paso del “Rebaño Sagrado” será este sábado 2 de julio ante los Bravos de Ciudad de Juárez. View this post on Instagram A post shared by LIGA BBVA MX (@ligabbvamx)

