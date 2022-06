Sufre accidente Alix Aspe y sale de ‘La Mesa Caliente’ temporalmente para operarse

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Alix Aspe es una de las conductoras de “La Mesa Caliente“, el talk show de debate en Telemundo. La presentadora de televisión comparte las tardes con Myrka Dellanos, Verónica Bastos y Giselle Blondet. Aunque Alix ya había regresado de sus vacaciones, su regreso a la mesa fue corto ya que después salió para ser parte de la cobertura de Premios Tu Música Urbano 2022 en Puerto Rico y ahora ha sufrido un accidente que la mantendrá fuera del programa.

La conductora anunció el 24 de junio que había sufrido un accidente en los premios de música en donde estuvo dando cobertura para plataformas digitales.

“Sufrí una caída fuerte y me fracture el codo, voy a estar unos días fuera de @lamesacaliente en lo que me hacen una cirugía y me recupero. Gracias a todos por sus mensajes de cariño, le estoy echando muchas ganas !!!” publicó Alix en Instagram.

Tal y como lo dijo Alix, ya no regresó a “La Mesa Caliente” esta semana y su silla ha sido ocupada por Aleyda Ortiz. Y es que Alix se sometió a una cirugía por la fractura que la mantendrá en reposo en su casa y fuera de la televisión. Tras la operación, fue la propia conductora que compartió una imagen desde el hospital con una actualización sobre su salud.

“Gracias a Dios todo salió bien. Gracias a todos por sus buenísimas vibras y en especial a mi mamá @clauaspeholley porque no ha parado y me ha cuidado muchísimo y al Dr Font que fue lo máximo”, publicó Alix. “El codo ya está en su lugar, los tornillos ya están en su lugar y ahora queda recuperarme y rehabilitarme con todo el ánimo“.

Mensajes de apoyo de fans y compañeros no se hicieron esperar tras la buena noticia que la operación fue todo un éxito.

Giselle Blondet: “Te extrañamos mucho! Ya verás que vas a estar bien muy pronto!”

Myrka Dellanos: “Alix!!! Orando por ti para que no pases mucho dolor! Te queremos y extrañamos!”

Aleyda Ortiz: “Wow amiga te admiro mucho. Que bueno que todo salió súper bien. Dios es grande! Estoy segura que te vas a recuperar pronto”.

Jessica Carrillo: “Que te recuperes pronto amiga”.

Nicole Suárez: “Te queremos! Get well soon”.

Rashel Díaz: “Todo estara bien mi Alix bella te envio un abrazo! Estare orando por ti”.

Chiquibaby: “Animoooo Alix !”

Dayanara Torres: “Gracias a Dios Alix!!! Que Linda tu mami… ellas nunca nos sueltan… ya veras q muy pronto estarás recuperada del todo! Te queremos…” View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

