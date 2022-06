Floyd Mayweather Jr. y su vínculo azteca, ¿quién fue el “abuelo” mexicano de la leyenda del boxeo estadounidense?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Floyd Mayweather Jr. es uno de los boxeadores que quedará marcado en la historia de la disciplina. Sus cualidades lo llevó a ser intocable dentro del ring y retirarse invicto de los cuadriláteros. Sin embargo hay una historia muy poco divulgada en los éxitos de “Money”, pero que es de gran importancia para el boxeador estadounidense. El peso de Rafael García, quien fuese el cutman mexicano de Mayweather y a quien llamó “abuelo”.

Rafael Garcia watching Mayweather #RIP pic.twitter.com/pVqMJSMBd6 — Soa The Hulk Palelei (@soathehulk) November 19, 2017

El ex boxeador estadounidense fue inducido al Salón de la Fama del Boxeo Internacional hace un par de semanas y en medio de su discurso no dudó en ningún momento en mencionar a García, su “abuelo” nacido en Puebla.

“Otro personaje legendario del que poco se habla y está descansando en paz, Rafael García. Fue el abuelo que nunca tuve, una leyenda en el deporte del boxeo“, sentenció Mayweather en sus declaraciones. LÁGRIMAS MILLONARIAS😭👊



'The Money' Floyd Mayweather Jr. ya es parte del Salón de la Fama del boxeo…



“Dije que no lloraría. Esto es increíble. Este es uno de los mejores días de mi vida"#CentralFOX pic.twitter.com/eqO5VS7L4d— CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) June 13, 2022

Rafael García fue el encargado de vendar más poderosas manos de Floyd Mayweather en muchas de sus grandes peleas. De hecho, este famoso cutman estuvo en la esquina del ex púgil estadounidense desde 2001 hasta 2014. Pero lo curioso del caso fue la gran afinidad que tuvo “Money” con este personaje al punto de considerarlo “el abuelo que nunca tuvo” y convencerlo de acompañarlo a sus más significativas peleas por su gran trabajo. Never a dull moment in the doghouse. #TB of @FloydMayweather & the late Rafael Garcia at MBC🕺 #TBT pic.twitter.com/2PPsIXkm0p— Mayweather Promotions (@MayweatherPromo) April 23, 2020

“Entonces lo hizo, llevó a otro muchacho para que lo vendara y le viera las cortadas, y sucede que viene la pelea con (Manny) Pacquiao y me habló a mi casa y me dijo: ‘tienes que venir a trabajar conmigo’; le respondí que no, que ya estaba retirado, y me dijo con tono enérgico ‘¡no!, tú tienes que venir a trabajar conmigo, vas a retirarte cuando yo me retire’. Vino la pelea con (André) Berto y me dijo: ‘vente para acá, tienes que estar conmigo’ y me prometió que íbamos a trabajar hasta cuando él terminara su carrera”, relató García en entrevista con el diario Esto, recopiladas por ESPN.

El icónico cutman de Mayweather falleció en 2017 a causa de leucemia. A pesar de que el tiempo ha pasado, el estadounidense le hizo su respectiva mención en su ceremonia y ha sido el encargado de contar esta carismática historia que vincula a uno de los peleadores más exitosos de todos los tiempos, con su fiel “abuelo”, el cutman mexicano.

Rafael Garcia you will be missed. You lived your life to the fullest,

and you will be remembered for all your contributions to the sport of boxing. Let your soul rest with no more pain. ~ Love always and forever your Mayweather Promotions family 🙏🏾 pic.twitter.com/1LlbBbBwwb— Mayweather Promotions (@MayweatherPromo) November 14, 2017

También te puede interesar:

· “Floyd Mayweather está en la bancarrota”: la fuerte acusación de Jake Paul sobre “Money”

· Una cita con Floyd Mayweather Jr. por un módico precio, ¿cuánto cuesta tener una videoconferencia privada con “Money”?

· Floyd Mayweather Jr. habría sido demandado por Logan Paul y lo llevaría a la cárcel: el picante mensaje del influencer a la leyenda del boxeo