Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, defiende a Ingrid Coronado tras las fuertes críticas que ha recibido

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, rompió el silencio en torno a la muerte del presentador ocurrida el pasado jueves 30 de junio. Sin embargo, entre la serie de declaraciones que ofreció salió en defensa de Ingrid Coronado a raíz de las fuertes críticas que ha recibido.

En el año 2012 Fernando del Solar fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer con el que el querido conductor de origen argentino mantuvo una larga batalla. En 2015 confirmó que se estaba divorciando de Ingrid Coronado justo cuando parecía que habría superado la enfermedad, pero sufrió una recaída que le fue atribuida a la presentadora, dando pie a una serie de críticas en las que la culpaban por la gravedad en la que cayó el presentador.

Desde entonces, Ingrid Coronado ha enfrentado una serie de señalamientos que nuevamente acapararon los reflectores el pasado 30 de junio tras la muerte del también actor, quien perdió la vida a consecuencia de una neumonía que se complicó.

Durante un encuentro con los medios de comunicación en la agencia funeraria ubicada al Sur de la Ciudad de México, Ana Ferro, esposa de Fernando del Solar, pidió respeto para el complicado momento que atraviesa la familia, pero también se refirió en especial a los fuertes señalamientos que ha recibido Ingrid Coronado, exesposa del presentador y madre de sus dos hijos a quien defendió con un contundente mensaje para los detractores.

“Fluyamos en amor, si no es tu historia, no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya, no te agarres una historia. Con tu vida es más que suficiente, con tu vida, que la hagas crecer, que la hagas en armonía, que estés en amor, creo que es lo más importante. No juzgar, no criticar, eso es de seres humanos, eso es de humanidad“, dijo.

Tras la serie de declaraciones en las que también confirmó que el querido conductor falleció a consecuencia de una neumonía, Ana Ferro recibió un gran número de mensajes de apoyo y admiración.

“Lamento el dolor de esta admirable mujer hermoso mensaje de ella no juzgar no criticar Dios te bendiga”, “Sabías y contundentes palabras”, “Qué mujer tan admirable”, “Mujer bella, valiente, educada, respetuosa, espiritualidad que bueno que se encontraron”, “Qué linda mujer, tan plena y segura, buena educación”, destacaron algunos usuarios en el clip publicado por el programa ‘Sale El Sol’.

También te podría interesar:

–Ingrid Coronado envía mensaje tras la muerte de Fernando del Solar pese a las críticas que ha recibido

–Viuda de Fernando del Solar revela cómo fueron los últimos momentos del conductor: “Se fue feliz”

–VIDEO: Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, revela la última voluntad del conductor antes de morir