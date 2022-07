Descubre que ladrones vendían su moto en Facebook, se hace pasar por cliente para atraparlos (VIDEO)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Facebook se ha convertido en uno de los sitios preferidos por millones de personas para la compra venta de artículos, productos y servicios, por lo que un hombre de Perú se dio cuenta que ahí estaban vendiendo su moto que le robaron 24 horas antes.

El sujeto sufrió el asalto en el estacionamiento de un restaurante localizado en la cuadra 13 de la Av. La Paz, en el distrito de San Miguel, en Lima, Perú. Molesto y triste por perder su patrimonio y medio de transporte, la víctima notó que estaban vendiendo su vehículo a través de Marketplace, de Facebook.

El precio que pedían los ladrones por la motocicleta era de 1200 soles peruanos, es decir, poco más de 300 dólares, por ello decidió crear un plan para atrapar a los malhechores.

“Ayer a las 7:00-7:30 de la noche ha sido robada. Ha sido en un lapso de 20 minutos. Yo subí a dejar a mi niña, bajé y ya no estaba la moto”, contó el hombre.

Con la ayuda de la policía, el peruano decidió hacerse pasar por el cliente y contactó a quienes vendían su motocicleta para pactar la venta.

Al final la Policía de Bellavista (Callao) capturó a Mario Laguna Orejuelas, de 23 años, y a Johan Rodríguez Roca, de 24 años, ambos con antecedentes penales como robo.

Los detenidos no reconocieron el hurto en sus declaraciones, por lo que serán encarcelados en lo que terminan las investigaciones: “Estoy detenido por un robo. La moto me la vendieron a mí de segunda mano y la quise vender. Me la vendieron en San Miguel, no sé quién. Yo no la hurté”, dijo uno de los detenidos en su defensa. “Mi amigo me dijo que lo acompañara, no sabía a donde me había traído”, expresó el otro.

