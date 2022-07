La afición no acompañó a Chivas de Guadalajara en el estadio Akron en el pobre empate sin goles ante Juárez [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Chivas de Guadalajara empató sin goles ante Juárez en el Torneo Apertura 2022 y la afición del rebaño sagrado no acompañó a su club en el estadio Akron en la primera fecha. Luego del Torneo Clausura que dejó buena entrada de los aficionados, los fanáticos no han repetido ese apoyo en el inicio este sábado.

Pésima entrada en el Estadio Akron para el Chivas vs. Juárez pic.twitter.com/B5xsiWB6ae — Juan Manuel Figueroa (@jmanuelfigueroa) July 2, 2022

Presuntamente uno de los factores que ha causado el bajo número de aficionados es la falta de refuerzos para la temporada y problemas de logística para adquirir los boletos y los abonados correspondientes al torneo, que ha causado múltiples molestias en el seno de la afición.

Al final, se anunció una asistencia de 17,432 aficionados en el Estadio Akron, cuya capacidad es de alrededor de 46,000 personas.

De igual manera, otra de los factores por los que los seguidores del Guadalajara no se hicieron presentes este sábado es que se presentaron errores en la logística de entrega de abonos,

CERO Y VAN DOS



Con reloj en mano ⏲ Le cuentan el tiempo a Talavera en los saques de meta, el sonido local de hace presente para evitar que sea escuchado el grito prohibido por parte de la afición de Chivas en el Estadio Akron 🏟



EN VIVO: https://t.co/WFtYuJ1mnD pic.twitter.com/8ZHvmaTisV — Jaffet Ramos (@JaffetRamos) July 2, 2022

Mucho se hablaba del posible regreso de Orbelín Pineda al fútbol mexicano. Luego de carecer de oportunidades en el Celta de Vigo, el retorno a la Liga MX surgía como una de las alternativas a la inactividad de su carrera. Chivas de Guadalajara era el primer interesado y así lo hizo saber. Pero el “Mago” tomó una decisión que no gustará en el “Rebaño Sagrado”.

A pesar de la insistencia del club tapatío, Orbelín Pineda ya les habría mandado una respuesta. Así lo reveló Ricardo Peláez en una entrevista. Ricardo Cadena contaba con el fichaje del “Mago”, pero tendrá que conformarse con su plantilla actual, puesto que la decisión del mexicano es mantenerse en Europa a toda costa. 🚨🚨ATENCIÓN ACÁ 🚨🚨



Poca afición se dio cita en el estadio Akron para el juego entre #Chivas vs #Juárez



🎥 l @jhernandez83 #LaVozDelFutbol🎙 pic.twitter.com/0RrUq3XWrg— W Deportes (@deportesWRADIO) July 2, 2022

“Yo creo que él se quiere quedar, según me lo manifestó. Me dijo ‘me costó mucho trabajo dar ese salto, saltar el charco y no me quiero regresar así nada más, quiero intentarlo lo más posible’. Es muy válido, lo respeto pero también él sabe de las posibilidades que tiene acá previo a un torneo mundialista. Hemos hablado del tema, la decisión está en sus manos pero no podemos esperar tanto tiempo ya“, sentenció Peláez en una entrevista para Marca Claro.

