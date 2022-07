Angelique Boyer y el poderoso motivo por el que no quiere tener hijos; al menos por ahora

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Este 4 de julio Angelique Boyer está celebrando su cumpleaños número 34 en medio del éxito profesional, el amor de su familia y por supuesto en compañía de su pareja sentimental, el actor Sebastián Rulli. Pero a lo largo de su exitosa trayectoria también ha dado de qué hablar por ser una de las actrices que ha decidido no ser madre, al menos por ahora.

Aunque Angelique Boyer es una de las celebridades más queridas de la pantalla chica, también ha causado generado una lluvia de críticas por confesar abiertamente que no desea tener hijos; por lo que hoy recordaremos el día que confesó no estar preparada para tener una responsabilidad tan grande como la es cuidar a un pequeño y criarlo.

Y es que, a pesar de tener una sólida relación con el actor Sebastián Rulli continuamente es cuestionada sobre sus planes de boda y hacer crecer su familia, por lo que durante una entrevista con el portal Mamás Latinas reveló que por ahora prefiere enfocarse por completo en su carrera, dejando atrás los planes de convertirse en madre.

“Yo admiro muchísimo a las mamás y voy a hablar de un ejemplo cercano, mis amigas actrices. Si yo tengo una carga de trabajo y además tengo que llegar a casa, atenderme a mí, atender la casa y además atender a mi novio y admiro esa responsabilidad que pueden tener las mujeres, actrices, las mujeres a lo que se dediquen que además tienen que llegar a casa atender a sus hijos, mis respetos”, dijo.

Destacando que, con todos esos ejemplos, el día que tome la decisión de convertirse en madre será porque está completamente consciente de ello.

“Pero por lo mismo que he tenido todos estos ejemplos cercanos, creo que es algo que no de hacer inconscientemente ni en el momento que no crea que corresponda a mi necesidad o a mis ganas de ser mamá. Todavía tengo tiempo para pensarlo o para prepararme para eso, creo que es algo que debe ser del instinto y que debe llegar en el momento correcto”, añadió Boyer.

Pero esta no ha sido la única ocasión en la que ha expresado que por ahora se siente plena y no quiere tener hijos, ya que durante una entrevista concedida a Televisa Espectáculos reveló que no ve la maternidad como un requisito para sentirse completa como mujer y tampoco firmar un acta de matrimonio.

“Hoy en día estamos dándonos cuenta que hay una sobrepoblación, hay que ser muy conscientes de eso, que es una gran responsabilidad y que al rato no vamos a tener agua. La verdad es que me siento plena como estoy, no necesito casarme porque creo en la persona con la que estoy y todos los días tenemos la decisión de elegirnos”, respondió.

También te podría interesar:

–Angelique Boyer y Sebastián Rulli viven un reencuentro con Fernanda Castillo.

–VIDEO: Angelique Boyer muestra sus mejores dotes para el surf mientras está de vacaciones

–Angelique Boyer luce su cuerpo bronceado usando patines y shorts de mezclilla