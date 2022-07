Defensa de Amber Heard asegura que el jurado en juicio con Johnny Depp era “falso”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El equipo legal de la actriz de Amber Heard ha pedido a un juez que se eche atrás el veredicto en el que la famoso debe pagarle a su ex esposo Johnny Depp por difamarlo. Esto lo solicitó especificando que no existen suficientes pruebas por parte del equipo del actor, y que el jurado era “falso”, pues no corresponde con los documentos presentados.

Según el explico el medio TMZ, la defensa de la actriz entregó los documentos esta semana a las autoridades para pedir la anulación del veredicto y desean que se inicie un nuevo proceso. Según el reporte de TMZ, los abogados de Heard especificaron que uno de los miembros del jurado no podía ser convocado al proceso legal y dicen que la corte dejó pasar por alto y no investigaron a profundidad este asunto.

Comentaron que se trataba del jurado 15, quien habría dicho que nació en 1945, cuando en verdad parece nacido en la década de los 70, convirtiéndose en un “jurado falso” según el equipo legal de la actriz. Sin embargo, esta no fue la única razón que compartieron para decir que debía volver a hacerse el juicio, pues aseguraron que la defensa de Depp no dio razones o pruebas suficientes para demostrar que su ex esposa daño su carrera.

Recordaron que Heard no mencionó al actor en su artículo de opinión, y que las líneas sobre el abuso eran ciertas, porque aseguran que la actriz si fue abusada. Además, dijeron que el trabajo de Depp en “Piratas del Caribe” estaba en duda, antes de que el artículo fuese publicado.

TMZ asegura que esta sería la manera que encontró la defensa de Amber Heard para apelar la decisión sin tener que pagar más dinero, que según dice la actriz no tiene y dicen que esta sería la misma razón por la que no podrían pagar los 10 millones de dólares.

Anteriormente, ya Heard había anunciando que apelaría esta sentencia, tal como dijo “Los Angeles Times”: “Como se dijo en las audiencias de ayer en el Congreso, no se pide un indulto si se es inocente. Y no se rechaza la apelación si se sabe que se tiene razón”, expresó un portavoz de la actriz al medio.

Esta declaración se dio después de que los equipos legales de ambos actores se reunieran semanas después del polémico juicio que terminó el pasado 01 de junio. El jurado decidió que ambos actores se difamaron por lo que Depp recibiría 15 millones de dólares por daños y perjuicios, que luego redujeron a algo más de 10 millones, y Heard recibiría 2 millones.

