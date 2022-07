Policía detiene a sospechoso de mortal tiroteo en Highland Park, Illinois, tras una persecución

La policía protagonizó una persecución y capturó a Robert Crimo III, presunto atacante del desfile del 4 de Julio en el suburbio de Highland Park que dejó seis personas murieron y otras 24 resultaron gravemente heridas.

Aproximadamente a las 6:30 p.m., un oficial de policía de North Chicago vio a Robert “Bobby” E. Crimo III, de 22 años, en la ruta 41 y Buckley Road, dijo la policía.

El jefe de policía de Highland Park, Lou Jogmen, dijo que un oficial de policía persiguió a Robert E. Crimo III mientras conducía unas cinco millas al norte de donde ocurrió el tiroteo antes de que el hombre se detuviera y fuera esposado.

La policía se negó a identificar de inmediato a Crimo como sospechoso, pero dijo lo identificó como una “persona de interés” y compartió su nombre.

“Es devastador que una celebración de Estados Unidos haya sido destrozada por nuestra plaga estadounidense única“, dijo el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, en una conferencia de prensa. “Estoy furioso porque no tiene por qué ser así… mientras celebramos el 4 de julio solo una vez al año, los tiroteos masivos se han convertido en una tradición estadounidense semanal, sí, semanal”.

La alcaldesa Nancy Rotering dijo que la violencia “nos ha sacudido hasta la médula”, y agregó: “En un día en que nos reunimos para celebrar la comunidad y la libertad, en cambio, estamos de luto por la trágica pérdida de vidas y luchando con el terror que nos trajo” The #FBI is assisting with the search for Robert E. Crimo, III, sought for his alleged involvement in the shooting of multiple people at a July 4, 2022, parade in Highland Park, Illinois. He may drive a 2010 Silver Honda Fit with Illinois plates DM80653: https://t.co/8RJLbCgyJQ pic.twitter.com/7t2soP3J3V— FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) July 4, 2022

