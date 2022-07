Se lo devuelven a Chivas: San Jose Earthquakes despidió a la “Chofis” López y le deseo suerte en su regreso al club rojiblanco

A buscar equipo. La “Chofis” López ha sido devuelto a Guadalajara y ahora tendrá que buscar un club, ya que, de acuerdo a todo lo que se dijo cuando se marchó, el mediocampista no tiene cabida en el equipo rojiblanco.

Tras concluir su contrato con San Jose Earthquakes, el conjunto de la MLS decidió no renovar la ficha del jugador y lo devolvió a Chivas, el equipo que es dueño de su carta.

“Lo dio todo con amor y pasión. Queremos agradecer a Eduardo López por su tiempo en San José y desearle lo mejor de la suerte en su regreso a Chivas”, escribió el club estadounidense para despedir a la “Chofis”.

"Lo dio todo con amor y pasión.



Queremos agradecer a @eduardochof19 por su tiempo en San Jose y desearle lo mejor de la suerte en su regreso a @chivas.

Ahora, la situación para Javier Eduardo López luce complicada, ya que su partida fue, en gran parte, debido a su historial de indisciplinas con los rojiblancos.

Vale recordar que la gota que derramó el vaso fue cuando la “Chofis”, Alexis Peña, El “Gallito” Vázquez y Dieter Villalpando rompieron el reglamento interno al acudir a una fiesta cuando la orden de la directiva era de confinamiento absoluto para no exponerse al Covid-19.

Tras ese incidente, Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas, anunció la baja definitiva de López y declaró que ninguno de los involucrados en el incidente volvería a vestir la camiseta del Rebaño Sagrado, razón por la cual el jugador tuvo que partir rumbo a la MLS.

Por si fuera poco, Ricardo Cadena, DT de los jaliscienses, confirmó hace unos días que López no está dentro de sus planes.

"Chofis" es de la institución, pero realmente no está dentro de mis planes. No es una opción en este momento", dijo.

¿Cuál es el futuro de la “Chofis” López?

Ante esta situación, el mediocampista podría terminar en Querétaro, ya que Chivas buscará acomodarlo en algún equipo para no absorber su salario y hace apenas unas semanas se rumoró que los Gallos Blancos estaban interesados en López, por lo que es probable que estén preparando una oferta para planteársela a Chivas.



De acuerdo con información de ESPN, La Chofis López y José Carlos Van Rankin están en el radar del Querétaro



Chivas es dueño de sus cartas, sin embargo no entran en planes de sus clubes ni con el Rebaño Sagrado

