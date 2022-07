Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de julio de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

LEO

Momentos increíbles se aproximan, tanto golpe te ha enseñado a valorar la vida y lo que tienes, aprovéchalo de la mejor gana y disfrútalo. Mucha suerte en números con terminación 4, 7 y 9. Amistad sufrirá una perdida y necesitará mucho de tu apoyo, viene harta fiesta y copas, ten cuidado con todos los excesos sean cuales sean. Ten cuidado con amistad de un amigo no te ve con buenos ojos y te tiene mucha envidia piensa que le estas quitando lo que por derecho le corresponde. Viene un evento social o fiesta en la que serás el centro de atención y te va a ir de manera excelente. Inicias una etapa de renovación en la cual tu cuerpo se verá mucho mejor de lejos porque de cerca no será así, ponte perra en la alimentación pues podrías bajar mucho de peso si te lo propones y le pones las ganas que se necesitan. Tienes envidias a tu alrededor y mucha, que eso no te detenga, la mala energía de las personas suele dañarte demasiado y afectarte sobre todo en el área de tus proyectos, pásatela por el arco del triunfo. Un nuevo amor tocará tu puerta y este llegará por medio de una amistad, pon mucha atención pues traerá consigo muchos buenos momentos.

VIRGO

Te has deprimido mucho en estas fechas, no es momento para recaer o sentirte mal, es momento de ponerte las pilas y darte cuenta quién eres y lo que vales y lo que podrías conseguir; viene una pareja de piel morena que te va a dar unas buenas shingas que en tu vida habías imaginado y soñado. Es posible que al final del día te sientas triste y pienses que ya no hay esperanza de seguir de pie, pero si das una vuelta por tu alrededor y por tus sueños sabrás que vale la pena seguir trabajándole para consolidar lo que te venga en gana sin importar lo que digan o piensen de ti. Viene un enfrentamiento en el cual podrías arriesgar tu integridad por alguien que te mostrará tu verdadero rostro y te quedarás en shok. Tu buen corazón no se equivocará al tomar esa decisión que has esperado tanto. Recuerda el precio que vales y no te bajes de ese nivel por nadie. Grandes oportunidades en las áreas laborales y una noticia del extranjero están por suceder y te pondrá muy feliz y contento. La vida te llenará de nuevas oportunidades en un montón de ámbitos de tu vida, tu constancia y determinación harán que logres consolidar tus metas, proyectos y todo lo que traes en tu cabeza pero que no has logrado poner en el suelo.

LIBRA

Amistad o pareja podrían estarte mintiendo, ten mucho cuidado pues podrías perder cuestiones importantes. Te viene buen dinero el cual te sacará de ciertas deudas que tenías pendientes. A la jodida amores baratos que nomás no funcionan, no tienes necesidad de soportar eso. En estos días recibirás noticias o un mensaje de una persona que nomás sirve para ponerte mal y pensativo. No tengas miedo a enfrentarte a cambios en el área sentimental, deshazte de todas esas personas que solo te causen conflicto y no te dejen avanzar, es momento de creer en ti y confiar en tus metas y sueños. Ya no te sigas engañando a ti mismo, aprende a ver la vida como es y no hacerte ideas p3ndejas que no son ni existen. Una amistad del pasado te pedirá perdón por ciertos errores cometidos, reflexiona si vale la pena hacerlo o no. Nunca esperes que la gente cambie por ti porque solo te decepcionarás, mejor aprende aceptarlas con sus errores si en realidad te importan o significan algo para ti. Tu principal problema es que guardas muchos rencores con personas de tu pasado y no has logrado superar errores de los demás. No permitas que nadie te detenga en tu paso y no te limites por nadie, ve por lo que te gusta y te hace feliz y deja de mendigar, amor, cariño y atención.

ESCORPION

Cuidado con personas que llegan a tu vida algunas solo buscan sacar cierta información y después perjudicarte con eso. Amor del pasado retorna y mucha suerte en juegos de azar quizás te enteres de noticias nada gratas de familia o persona muy cercana a ti que provocarán cierta inestabilidad. Iniciar una relación dentro de poco, pero durará muy poco debido a que los celos y los caracteres tan fuerte que poseen ambos no lograrán mantener de pie la relación, ni pedo, tu disfruta lo que tenga que durar y no te compliques la existencia por cuestiones p3ndejas. Recuerda la manera en que has luchado para llegar donde ahora estas, no permitas que ningún hijo de la shingada te bajen de donde te encuentras, podrían llegar propuestas de mejoras en tu trabajo sin embargo no te apresures y escucha bien antes de aceptar cualquier cosa o podrías decepcionarte de la peor forma. Ponte las pilas y cuida tu alimentación para que no te veas afectado recuerda que se te complica mucho bajar de peso. No te metas en relaciones prohibidas pues saldrás muy dañado, recuerda que no es momento de ponerte de oferta por nadie.

ARIES

Ten cuidado y temor de quienes un día están y otro no, son las peores personas y cuando menos acuerdes podrían traicionarte y darte donde más te duele. Aprende del pasado para evitar cometer errores, lo que paso ya está dado, así que deja que la vida siga su curso y fluya de la mejor manera posible. Cuídate de infecciones y de golpes pues podrías sufrir un accidente en esta semana. Movimientos astrológicos podrían alborotar tus hormonas y tener ganas de sacar a flote tus bajos deseos sexuales más reprimidos, ten cuidado con eso pues podrías aflojarle con quien no debes, recuerda que tu necesidad de pareja muchas veces te hace cometer graves errores. Debes aprender a madurar ahora más que nunca si realmente quieres ver la luz en tus sueños y metas. Cuidado con noticias dentro del núcleo familiar que no serán ciertas y que te podrían perjudicar. La vida te pondrá pruebas las cuales te harán madurar y darte cuenta el tremendo amor que vive a tu alrededor, recuerda que la vida no es perra, uno es quien decide como quiere vivir y con quien quiere complicarse su vida. Dos amores vienen muy fuertes y con ellos grandes cambios bastante buenos.

TAURO

Deja que el pasado se vaya y no regrese más pues ya no lo necesitas dentro de tu vida. Aléjate de quien te causa estrés y problemas no sigas viviendo ahí. Vienen muchos cambios importantes, quizás un empleo esté por llegar solo tendrás que ser constante y mostrar lo mejor de ti. No caigas en la rutina y ve tras cada sueño y meta que eso es lo que te mantendrá de pie más fuerte que nunca; vienen pedos complicados en tu relación en caso de tener una. En la medida que des recibirás así que deja de ser egoísta. No temas a realizar ese negocio que tanto has querido y soñado te van a ir super bien, solo date la oportunidad de realizar nuevas inversiones y busca ir por algo que te llene el alma y el corazón. Cambia tu forma de ver la vida y busca la manera de ser más positivo en cada una de las cosas que haces pues de esa manera vas a lograr atraer lo que quieras y decidas. Cambios en tu estado de ánimo, mejoraras en lo económico y comenzarás a planear un viaje con familiares en próximas semana. Se viene el término de una relación amorosa, dolor y cierre de ciclos los cuales te dejarán grandes enseñanzas y nuevos caminos por recorrer.

GÉMINIS

Aguas con una persona de piel blanca que llegará por medio de una amistad, te va a ocasionar muchos problemas por cierta información que va a andar regando por todos lados. Ya no trates de cambiar por alguien que no vale la pena. Persona que te daño mucho en tu pasado retornará, perdona, pero no vuelvas a caer en la misma mi3rda. Siempre firme en tus deseos y necesidades, la mayoría de las veces cumples con tus propósitos y siempre buscarás la manera de estar bien, te preocupas mucho por tu físico sin embargo estas en una época en que se te va a hacer bolas el engrudo bien cul3ro. Viene un viaje muy importante pero también mucho amor y pasión en tu relación en caso de tener. Debes de cuidar más tu autoestima y forma de ser algunas veces sueles ser demasiado altanero al punto de dañar y lastimar a quien amas tanto. Una amistad del pasado regresará a ti y volverá a nacer entre ustedes ese sentimiento de hermandad que se había perdido. Ten cuidado con un familiar el cual podría caer en cama por enfermedad y necesitará mucho de ti y de tu ayuda.

CÁNCER

Deja que la vida ruede y tome su curso, disfruta el camino para llegar a la meta pues es lo que te va a dar la felicidad, tranquilidad y la plenitud que tanto necesitas. Cierre de ciclos y un nacimiento o embarazo aparecerá en cualquier momento y con el mucha felicidad y tranquilidad a tu vida. No es momento de lidiar con tu pasado ni con personas que solo te han restado, es momento de ver por tu presente y centrarte en lo que en realidad importa. Mejoras económicas y posibilidad de un proyecto o curso y estudios en un mes a más tardar. Si tienes pareja una noticia los unirá más que nunca y quitará a una persona que les ha estado estorbando en tu vida. Ten cuidado con dolores en la espalda y piernas, necesitas moverte más y hacer más ejercicio para que las cosas te salgan como quieres, esperas y necesitas. Una persona de una ciudad lejana comenzará a pretenderte de una buena manera y forma, te moverá un shingo el tapete y podrías caer sin darte cuenta, si te pones las pilas puede llegar a surgir una relación muy duradera, pero deberán lidiar con la distancia. No estés para quien solo te busca cuando lo necesita, esas personas no te sirven de nada y solo te va a traer problemas. Cuestiones que tiene que ver con trámites y arreglo de documentos se visualizan y serán a tu favor.

PISCIS

Noticia de una amistad te pondrá incomodo o incomoda; es momento de que pienses bien lo que quieres y desees para que no te pierdas en tu rumbo por comentarios fuera de lugar de otras personas. Pondrás en su lugar a ciertas personas que se han querido pasar de hijos de la shingada contigo. Podrías ser víctima de un fraude así que pon atención en quien pones tu dinero porque no es momento de invertir o que alguien más maneje tu economía. Si descuidas tu alimentación subirás de peso rapidísimo, necesitas hacer ejercicio sobre todo en estas fechas para lograr mantenerte, recuerda que ya más de mitad de año y tenías demasiados propósitos de los cuales no has hecho uno, debes hacerlo, aunque sea por salud. Viene mucho trabajo y reuniones o hablarás con tus superiores de cambios y horarios. Persona del pasado retorna a tu vida, pero solo a enseñarte con quien sí y con quién no. Cuídate de caídas y fracturas estarán a la orden del día. Muchos sentimientos encontrados que te podrían llevar a deprimirte demasiado en próximos días. Hay una persona que se ha decepcionado mucho de ti al darse cuenta de que no pudo concretar nada contigo debido a tus miedos pasado e inestabilidad económica y emocional, debes aprender a cerrar ciclos anteriores si realmente quieres concretar algo bueno y duradero.

ACUARIO

Momento de iniciar de cero en cuestiones de amistad, ponte las pilas o podrías perder personas que de verdad importan por atender a quien no sirve ni para ir a shingar a la gestora de sus días. Cambios importantes se aproximan, se te quitará la venda de los ojos y dejarás de ser tan p3ndeja o p3ndeja, te darás cuenta lo equivocado o equivocada que estuviste con esa persona al pensar que era distinto o distinta a las demás. Cambios de planes en un negocio que tenías en mente y la llegada de una persona que te confundirá mucho en cuestiones amorosas pues días mostrará interés por ti y otros ni siquiera se va a acordar. No te dejes manipular por nadie mira que solo buscan sacar información de tu parte, debes ser más discreto en cuanto a tus cuestiones personales o de lo contrario cometerás grandes errores. No te recrimines errores que no son tuyos, lo que fue ya fue, vive tu presente y gózalo y no des explicaciones a nadie que vienes a gozar y pasarla al 100.Cambios en el trabajo y en el amor que te van a beneficiar demasiado, si tienes pareja viene un enfrentamiento a causa de mal entendido, no te estreses y dale tiempo para que las cosas se calmen y se vayan solucionando poco a poco.

CAPRICORNIO

Cuida mucho tu imagen ante los demás pues podrías dejar mucho que desear en estos días y empezarán las habladurías y los malos comentarios. Nuevas amistades y la culminación de uno de tus sueños más esperados y anhelados se va a hacer realidad. Ya no des por hecho algo que desconoces o no sabes en sí pues si tienes pareja podrías armar una tormenta en un vaso de agua, recuerda que debes de tener mucha seguridad en ti y confiar en lo que eres y sobre todo lo que tienes sino no vale la pena seguir ahí. Ya no temas a cambios en tu vida, esos cambios te traerán nuevos resultados y nuevas aventuras que te llenarán tu vida de éxitos y amor. No tomes tanto alcohol en caso de que te guste podrías cometer un error por no andar en tus cinco sentidos. Momento en familia que deberás de aprovechar y disfrutar al máximo. Cuidado con noticias de ex amores que podrían ponerte muy de malas. Ten cuidado con tu lengua suelta pues vas a arrojar shingos de veneno y podrías dañar mucho a personas que son realmente importantes para ti. Es tiempo de concluir y cerrar proyectos, si quedaron inconclusos y no tienes deseos de continuarlos déjalos y dedícate a lo que te gusta y tienes en mente pues eso te dará una mayor satisfacción.

SAGITARIO

Arreglas vehículo y viajaras en estos días con una persona que quieres mucho o es importante para ti. Cuida la lengua podrías cometer una indiscreción. No descuides tus sueños o planes pues hay muchas envidias a tu alrededor que te podrían afectar y tumbar todo lo que has querido y deseado. Cambio de casa o pensarás en mudarte e irte a otro lugar. Insomnio en estos días, debes descansar más, recuerda que cada desvelada te afecta mucho a ti. Si tu pareja te muestra escenas de celos a la shingada, no hagas más grande la discusión, la vida te dará una sorpresa en no más de 2 semanas y tiene que ver con tu obscuro pasado. Noticias importantes en camino y dinero en puerta está por llegar. Ya no pretendas justificar a otras personas de sus errores, déjalos que se quemen en su leña y tu ve más por ti antes de querer solucionarle la vida a los y las demás. Cuida mucho tu interior, no te lastimes más por quien no vale ni un comino o solo te causa estrés y mal humor, la vida es cabrona y el karma justo y te pondrá grandes pruebas que te harán valorar lo que tienes y dejar de quejarte de tantas mamaderías, aprende de lo que tienes y valóralo pues el día de mañana se te podría caer de tus manos.