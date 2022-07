Mexicana sobreviviente del tiroteo en Highland Park narra el horror que vivió

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El día de ayer, 4 de julio, un hombre disfrazado de mujer desató un tiroteo en Highland Park, Chicago.

En el marco del Día de la Independencia, miles de personas se unieron para el tradicional desfile; sin embargo, nadie esperaba que todo terminaría en una auténtica pesadilla, ya que a consecuencia de la masacre al menos murieron siete personas y más de 30 resultaron heridas.

Sospechoso de tiroteo en Highland Park logró comprar armas pese a antecedentes de violencia y amenazas de suicidio https://t.co/T0iqVP4OS8 — La Opinión (@LaOpinionLA) July 6, 2022

Entre los sobrevivientes del cruel ataque, se encuentra Silvia Vergara, una inmigrante mexicana. La mujer de 41 años que lleva viviendo en Estados Unidos 14, dio a conocer cómo vivió el suceso que consternó al país y al mundo entero.

Y es que recibió un impacto de bala en la pierna derecha; no obstante, fue dada de alta del hospital donde fue atendida y en estos momentos ya se encuentra en su casa.

En declaraciones para CNN, la fémina contó que el ataque inició 20 minutos después de que arrancó el desfile; incluso, en un principio no identificó los balazos: “Nosotros pensamos que no eran disparos, cuando ví que sí eran le grite a la gente que se agachara”, dijo.

“Yo no sabía que hacer. Yo me quede (parada), por que la gente me aventaba“, agregó sobre el shock que le representó ver esa escena.

“Yo vi a mi hija, con la niña y mi otra hija, tiradas en el piso. No se podían levantar por tanta sangre que se resbalaba”, contó y añadió que mientras sus hijas se incorporaban, el tirador atacó de nuevo y comenzó a disparar. “Yo le quite la niña a mi hija y se la di a alguien, no supe a quién”.

Momentos después logró dar con sus pequeñas, a quienes defendió, por lo que recibió un balazo. Sin embargo, se dijo agradecida que puede contar su experiencia al no estar entre las víctimas.

Te puede interesar:

Bebé queda huérfano en tiroteo del 4 de Julio y la nación entera lo abraza con impresionante donación en millones de dólares

Sospechoso de tiroteo en Highland Park logró comprar armas pese a antecedentes de violencia y amenazas de suicidio