Kuno Becker y Ana Layevska recuerdan ‘Primer Amor, a Mil Por Hora’ a 22 años de su estreno

Kuno Becker y Ana Layevska participaron en la telenovela “Primer Amor, a Mil Por Hora” en el año 2020. En aquel entonces, Kuno hizo de pareja con Anahí y Ana era pareja de Valentino Lanús dentro de la ficción. Los dos actores ahora se han reunido 22 años después ya que ambos compartirán créditos nuevamente pero ahora en la telenovela “Mi Secreto“.

En el primer día de grabaciones, Kuno y Ana coincidieron y se tomaron una foto juntos para el deleite de sus fans que recordaron sus personajes de hace 22 años.

“Y pues pasaron días y horas una una a mil por hora me da mucho gusto volver a trabajar con @kunobp después de tantos años”, publicó Ana citando algunas de las palabras del tema musical de la telenovela que cantaba Lynda.

Kuno también hizo una publicación en donde compartió un comparativo de como se miraban en el año 2020 y ahora.

“Hace algunos años trabajamos juntos y ahora nos volvemos a encontrar“, publicó Kuno. “Admiro y quiero mucho a @analayevska1 que ha construido una carrera impecable, llena de éxitos, de trabajo duro y que se ha convertido hasta en mamá y esposa de una familia increíble!! Han pasado los años pero no se le notan!! Sólo en mas y mas talento. Desde #primeramoramilporhora no trabajábamos juntos!

Kuno ademas dijo, “Que padre madurar sin envejecer!! No todo mundo eh?? A ver si hacemos otro proyecto cuando tengamos 75 cada quien! Jajaja ahora estamos con mi admirado @cmlaguillo que es un fregón y que tiene una historia que será un #exito llena de actores talentosos y un equipo de producción excepcional, no sólo en materia de talento si no en calidad humana. Que #maravilla trabajar así. Cada día es un placer!!” View this post on Instagram A post shared by @Kunobp (@kunobp)

