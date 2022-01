Dulce María se avergüenza de su primer beso de telenovela con Kuno Becker y el actor reacciona: “Él estaba feliz”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace unos días Dulce María recordó el día en que dio su primer beso de telenovela con el actor Kuno Becker, lo cual se convirtió en su peor vergüenza debido a que no sabía cómo hacerlo; sin embargo, el actor reaccionó a este incómodo momento, en donde coincidió que no fue la mejor experiencia que ha tenido dentro de un set de grabaciones.

Fue a través de TikTok en donde el actor de cintas como “Goal!” y “El día de la unión” compartió con sus seguidores la anécdota de la cantante, pues de un lado de la pantalla apareció un fragmento de la entrevista en la que ella narró lo sucedido, mientras que del otro lado él le daba la razón con gestos.

Todo sucedió durante el programa ‘Pinky Promise’ que conduce Karla Díaz, al que acudieron como invitadas especiales Zoraida Gómez y Dulce María. Pero fue esta última quien recordó uno de sus episodios más vergonzosos a lo largo de su carrera como actriz, tocando el tema de los besos en la actuación.

“La primera vez que tuve que besar a alguien fue en A 1000 x hora y fue con Kuno Becker. Yo no tenía idea de cómo se tenía que dar un beso“, recordó la ex RBD.

A lo que la integrante de JNS preguntó: “¿Le metiste la lengua hasta el fondo?“.

“No le metí la lengua… ¡saqué la lengua! ¡Muy mal, todo mal, eso estuvo fatal! Yo no me di cuenta porque yo les dije: ‘¿Cómo le hago? Yo no sé, nunca he dado un beso en novelas, ¿Qué hago?’“, incómodo momento que también recordó Kuno Becker haciendo gestos de vergüenza por lo ocurrido.

Dulce María también recordó que incluso le preguntó al director de escena cómo dar el beso, a lo que él solo le respondió que llegara y lo besara normal.

“Yo llegué, yo ni cuenta me di hasta que lo vi, todo mundo estaba así (sorprendidos) de que había sacado la lengua yo y qué oso me dio“, tras narrar lo ocurrido, Kuno nuevamente movió la cabeza dándole la razón a su compañera.

Con más risas por el bochornoso momento que ambos vivieron, la actriz continuó narrando lo ocurrido mientras Kuno Becker le dio la razón en el otro lado de la pantalla.

“Fue un beso rápido, pero yo saqué la lengua y se vio, entonces me dio una pena. Él estaba feliz y él súper buena onda, súper cool, los demás también, pero obviamente yo quería no salir de mi casa nunca, estaba muerta de pena porque nadie me dijo que no se hacía y a partir de eso nunca lo he hecho“, agregó la famosa.

