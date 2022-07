Una tormenta “derecho” puso el cielo verde, dejó lesionados y causó vientos de 90 mph en 5 estados

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los estados del Medio Oeste y las Llanuras no sufren huracanes. En su lugar sufren unas tormentas llamadas derechos: son complejos de tormentas eléctricas en expansión que pueden viajar cientos de millas y cubrir varios estados con el impacto de un tornado de 100 millas de ancho.

Partes de Dakota del Sur y de Iowa, así como Nebraska, Minnesota e Illinois, enfrentaron un derecho el martes. Incluso volvió verdes los cielos en algunas áreas.

Una línea de poderosas tormentas eléctricas, denominada derecho por el Centro de Predicción de Tormentas (SPC), atravesó partes de varios estados del norte de Estados Unidos el martes, dejando a miles sin electricidad, causando grandes daños y causando al menos cuatro lesionados, según accuweather.

After discussing with SPC, today's still ongoing thunderstorm complex will be considered a derecho.



The peak winds so far have been 96 mph in Huron, SD and 99 mph near Howard, SD but there have been many high wind reports.



Interactive Reports: https://t.co/kQnFnpR1w2 pic.twitter.com/4m7ZTOIGQQ — NWS Sioux Falls (@NWSSiouxFalls) July 6, 2022

Un amenazador cielo verde

Antes del derecho, miles fueron testigos de que los cielos se volvían de un siniestro tono verde neón, los cielos parecían casi fosforescentes. Si bien los cielos verdes a veces son subproductos de las tormentas eléctricas, pocos meteorólogos recuerdan haber visto cielos que reflejen ese color.

West of Beaver Creek, MN a few moments ago. Amazing green hue as the storm approaches. Staying ahead for now. #mnwx #sdwx @NWSSiouxFalls pic.twitter.com/RigteC5Ccn — John Homenuk (@jhomenuk) July 5, 2022

Cientos publicaron en las redes sociales antes, durante y después de las tormentas para comentar lo extraña que era la escena del cielo verde a medida que avanzaban las tormentas.

Entre ellos había decenas de cazadores de tormentas veteranos, muchos de los cuales nunca habían visto un cielo de ese color. Sioux Falls, SD #sdwx pic.twitter.com/uH8hRKbA4G— Nathen Erickson (@TwstdSkyStudios) July 6, 2022

En total, el SPC recibió 255 informes de vientos y granizo dañinos, la mayoría de los cuales provenían del derecho en Dakota del Sur e Iowa.

Un derecho es un complejo de tormentas que causa daños de forma continua o intermitente durante 400 millas o más a lo largo de una franja de 60 millas de ancho o más, según el Storm Prediction Center (SPC).

Los vientos alcanzaron 96 mph en Huron, S.D., el mismo lugar que enfrentó ráfagas de viento de 90 mph durante un derecho igualmente severo el 12 de mayo. It got a bit windy in the derecho today near Sioux Falls. @SevereStudios @NWSSiouxFalls #SDwx #derecho pic.twitter.com/Vadr1PAAVO— TornadoRaiders.com (@tornadoraiders) July 6, 2022

El derecho del martes también trajo una ráfaga de 91 mph en Agar y de 99 mph en Miner, ambas localidades en Dakota del Sur, según The Washington Post.

En el condado de Dewey, Dakota del Sur, granizo del tamaño de una pelota de béisbol acompañó a vientos con ráfagas de hasta 84 mph; el Servicio Meteorológico Nacional recibió informes de ventanas rotas y un cobertizo de máquinas y contenedores de granos destruidos. Hail in Promise, SD this afternoon

📸: Sarah Mowrer pic.twitter.com/b4ijJsEsDL— Lydia Blume (@LydiaBlumeWX) July 5, 2022

El Servicio Meteorológico recibió decenas de informes de daños desde Dakota del Sur hasta Illinois por el violento conjunto de tormentas.

Al final del día, el derecho había recorrido 500 millas.

Los vientos derribaron líneas eléctricas y árboles, algunos cayeron sobre casas y vehículos. Decenas de miles de clientes de servicios públicos se quedaron sin electricidad. Spider Lightning Going Crazy Out Here In Central Nebraska Right Now. #newx @ReedTimmerAccu pic.twitter.com/LR54XVUYPl— Myles Nelson  (@NRGTxrnado) July 6, 2022

Qué causa el cielo verde

El infame cielo verde que viene con algunas tormentas eléctricas severas tiene que ver con la cantidad de agua que la tormenta retiene y es un indicador de que puede ser mucha agua. Se cree que las grandes gotas de lluvia y el granizo dispersan todo excepto las longitudes de onda azules, permitiendo principalmente que la luz azul penetre a través y debajo de la nube de tormenta. The green in this thing is insane! Taken in Sioux Falls South Dakota looking south west. #sdwx pic.twitter.com/x7Yx6UE2wF— Tanner Charles 🌪 (@TannerCharlesMN) July 5, 2022

Durante el final de la tarde y la noche, la luz ya está sesgada en rojo/amarillo por el sol poniente. La combinación de luz amarilla y azul produce luz verde, aunque los expertos en óptica atmosférica aún tienen algunas dudas sobre el proceso general.

