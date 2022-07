Vecina del tirador de Highland Park lamenta haberlo rechazado: “Me siento culpable”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Amy, vecina de Robert Crimo, presunto asesino de Highland Park, reveló que tiene sentimientos hacia el joven que en estos momentos se encuentra detenido a la espera de conocer su situación legal.

“Solo estoy pensando en él”, dijo la mujer entrevistada por el diario New York Post quien reconoció que “no me fui a dormir anoche y no he comido en dos días” tras saber el hecho que paralizó al país.

La joven recordó que conoció a Crimo en 2020, pues su casa está cerca de la del padre del presunto criminal, por lo que convivieron y posteriormente se dieron cuenta que tenían aficiones y gustos en común.

Además, trabajaron juntos en un restaurante que por la pandemia a causa del COVID-19 tuvo que cerrar; no obstante, el mes que estuvieron viéndose día a día fue suficiente para desarrollar sentimientos el uno por el otro.

Sin embargo, los padres de la joven echaron abajo los planes de una relación, ya que narró eran muy estrictos.

“Dijo que le gustaba”, dijo Amy al mismo tiempo que le externó a Crimo que “yo estaba como ‘pero yo no tengo citas. No puedo tener citas'”.

Al ser cuestionada sobre si conocía la afición por las armas del joven y de su deseo por protagonizar un tiroteo, la mujer lo negó rotundamente.

“Nunca me contó sobre sus redes sociales, su madre, sus opiniones políticas, su posesión de armas o su intento de suicidio. Nunca supe de eso. Mirando hacia atrás, creo que quería ocultármelo”, respondió.

El único deseo que Crimo le expuso a la chica con la que quería tener una relación, según esta, era abrir una tienda de delicatessen con su padre.

