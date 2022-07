“Memo” Ochoa comparó al Real Madrid con las Águilas del América 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las Águilas del América es uno de los clubes más grandes de la Liga MX. El histórico conjunto azulcrema es uno de los estandartes del fútbol mexicano. Sin embargo, surge la duda si la popularidad y el prestigio del club es comparable con el del Real Madrid en España. Para Guillermo Ochoa, guardameta mexicano, los azulcrema podrían estar en la misma mesa que los merengues.

“Sin duda. No me da temor decirlo, es la realidad. Se puede comparar lo que significa Real Madrid en España con lo que es América en México, lo que representa para afición y prensa, lo que representa para los rivales enfrentarlos. Me tocó estar del otro lado y cuando enfrentas a Real Madrid sabes de las pocas posibilidades que tienes, lo difícil que es jugar en el Bernabéu y suele pasar acá, lo difícil que es jugar contra América en el Azteca”, sentenció Ochoa en conferencia de prensa.

En este orden de ideas, Guillermo Ochoa explicó que el conjunto azulcrema, proporcionalmente, busca los mismos principios que el Real Madrid. Sin embargo, “Memo” está consciente de que los merengues están a otro nivel.

“Guardando proporciones, siendo realistas, ellos juegan en otro nivel, otra liga, la exigencia es distinta, es muy difícil compararlo, pero América busca los mismos principios y comparte los mismos de Real Madrid, la exigencia y el compromiso. Siempre para nosotros es un bonito juego y ellos saben que enfrentan a una institución seria, con historia e importante de México”, explicó.

Las Águilas del América vs. Real Madrid

El próximo 26 de julio, las Águilas del América tendrán la posibilidad de medirse con el Real Madrid dentro del engranado. El partido se llevará a cabo en Estados Unidos, pero “Memo” Ochoa está consciente de que no será un duelo en el que los merengues colocarán toda su carne en el asador.

“No se trata de demostrar que el fútbol mexicano o la liga mexicana pueden compartir, no va por ahí. Cada quien juega su liga, es un amistoso, este partido viene al final para acercarse el inicio de la liga. Son perspectivas distintas, hay que ser realistas y nada más. Es un partido donde hay muchos cambios, juegan muchos jóvenes”, concluyó. América vs Real Madrid el 26 de julio en San Francisco. pic.twitter.com/1MRhaiftiS— Alejandro Alfaro (@AlexAlfaro48) June 10, 2022

