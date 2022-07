El alcalde de Uvalde aseguró que reporte miente; “ningún oficial vio al atacante antes de que entrara a la escuela Robb”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

UVALDE – Después de la masacre en la escuela Robb Elementary donde un tirador asesinó a 19 estudiantes y dos maestras, las versiones de lo ocurrido han sido numerosas y en medio de reportes, testimonios y especulaciones, se encuentran las familias de las víctimas, que solamente quieren saber la verdad.

Desde el tiroteo la comunidad de Uvalde, ha tenido una pregunta recurrente – ¿qué cosas se pudieron haber hecho diferente?

Un reciente reporte de la Universidad Estatal de Texas planteó aún más dudas sobre la respuesta de oficiales en el tiroteo.

Según el informe del Entrenamiento Avanzado de Respuesta Rápida de Agencias Policiales (ALERRT) de dicha universidad, se cometieron tres errores significativos antes de que el tirador, Salvador Ramos, de 18 años, el sospechoso ingresara a la escuela.

Uno de ellos es que supuestamente un oficial del Departamento de la Policía de Uvalde vio al tirador antes de que ingresara a la escuela y que pidió permiso a un supervisor para dispararle.

La explicación de las circunstancias que rodean el tiroteo tomó otro giro de acuerdo con unas recientes declaraciones del alcalde Uvalde en referencia al reporte mencionado.

“Ningún oficial del Departamento de Policía de Uvalde vio al atacante antes de que entrara a la Primaria Robb”, afirmó Don McLaughlin, alcalde de Uvalde.

El alcalde expresó que el informe del Centro de Capacitación de Respuesta Rápida para el Cumplimiento de la Ley Avanzado (ALERRT, por sus siglas en inglés) no da un relato preciso sobre la matanza escolar.

Según McLaughlin, un oficial del Departamento de Policía de Uvalde vio a alguien afuera de la escuela, pero no estaba seguro quién era la persona que vio y también observó a niños en el área.

Statement from Uvalde Mayor now completely contradicting ALERRT report and DPS timeline. Mayor says officer did NOT have chance to shoot gunman. pic.twitter.com/BvwnGQ8I7W — Robert Arnold (@KPRC2Robert) July 8, 2022

El alcalde agregó que al final resultó ser un entrenador con niños en el patio de recreo, no el gatillero.

En sus declaraciones escritas agregó que contrario a lo que establece el Informe ALERRT, los policías de DPS estaban en el lugar y en la puerta de la primaria aproximadamente tres minutos después de que entrara el atacante.