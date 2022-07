Michelle Renaud habla del supuesto romance con Osvaldo Benavides: “Siempre voy a estar abierta al amor”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aunque han sido captados juntos y en hace unos días envió una amorosa felicitación de cumpleaños al actor Osvaldo Benavides despertando aún más las especulaciones sobre un posible romance, Michelle Renaud volvió a negar que se esté dando una nueva oportunidad en el amor, pues aunque le gustaría volverse a enamorar, confiesa que por ahora sigue disfrutando de su soltería.

En entrevista con diversos medios de comunicación, uno de ellos el periodista Eden Dorantes, la protagonista de ‘La Herencia’ puso en su lugar a quienes aseguran que está enamorada.

“Tú estás suponiendo, yo no estoy enamorada. Estoy enamorada de la vida, estoy enamorada de mi hijo y ¿Cómo tomo la vida? Con alegría”, dijo.

Asimismo, se refirió específicamente a los rumores que han surgido por ser captada en actitud cariñosa con el actor Osvaldo Benavides, además de la serie de publicaciones en redes sociales que podrían comprobar que están estrenando romance.

“Yo no tengo que darle explicaciones a nadie, yo tengo amigos, tengo amigas, tengo familia y tengo mis propias historias que no tengo que compartir con nadie. Hicimos una película juntos, un proyecto súper padre, pero si me pongo a hablar de todos mis conocidos, de todos mis amigos, no voy a acabar”, agregó, para después confirmar que está feliz y soltera, pero eso no quiere decir que más adelante se vuelva a dar una oportunidad en el amor.

“Sí (está soltera). Yo siempre voy a estar abierta al amor”. Michelle Renaud

Y recordó que no solo le han inventado romances, sino que también han asegurado que está embarazada por lo que este tipo de rumores ya los toma con sentido del humor y como parte del precio que tiene que pagar por su fama.

“Me han involucrado con todo el mundo. El año pasado también se decía que estaba embarazada y digo: ‘¿Cuándo nacerá ese bebé? ¿De dónde sacan eso?’ ¡Qué loco! Pero me da igual. Nada, me da risa son gajes del oficio“.

Finalmente pidió no ser cuestionada sobre los conflictos con el padre de su hijo Marcelo, asegurando que asumir la maternidad sin una pareja ha sido un regalo para ella porque es mejor estar soltera a estar en una relación conflictiva.

“Para mí es algo súper afortunado (ser madre soltera) y tengo un niño increíble que se porta súper bien y con el que comparto todo”, puntualizó.

