VIDEO: Livia Brito rompe el silencio y se pronuncia ante las acusaciones hacia su pareja sobre una supuesta agresión a maquillista

Después de que se desatara un escándalo entorno a la actriz cubana Livia Brito que la ubicara de nueva cuenta en el ojo del huracán después de que su novio, Mariano Martínez fuera señalado por su presunta participación en el delito de secuestro y tortura en contra de un reconocido maquillista, la actriz rompió el silencio en sus redes sociales.

Todo comenzó tras una entrevista en el programa “Ventaneando”, en donde el asesor de imagen, Enrique Hernández contó que procederá legalmente en contra del novio de Livia Brito. Además, relató la manera en la que presuntamente ocurrió la agresión de la que se convirtió en víctima.

Inmediatamente después de que comenzara a circular el escándalo, la protagonista de telenovelas como “La piloto” y “La desalmada” compartió varias historias en Instagram asegurando que no conoce a Enrique Hernández, por lo que pide que su nombre no sea utilizado en la controversia.

En las historias compartidas, la actriz de Televisa aseguró que la presunta víctima está “mintiendo” pues nunca fue contratado para ser su estilista. Además, dijo que ninguna persona cercana a ella tuvo algún contacto con él.

“Si estoy haciendo este video porque están saliendo una serie de entrevistas y acusaciones que no tengo ni idea de lo que está pasando. Apenas voy a checar que está sucediendo. Lo que si les puedo decir es que yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacerse fama, no es mi stylist, nunca lo contraté, no lo conozco en vivo ni en chat ni por Instagram, nunca cruce palabra con él, ni en redes sociales ni en vivo, no sé quién es, no tengo ni idea de lo que está pasando, sólo sé que está ocupando mi nombre para hacerse famoso”. LIVIA BRITO

Este anuncio lo hizo acompañada de una frase escrita que se lee en su video: “Hago de conocimiento público que esta persona está mintiendo al decir que fue contratado para ser mi stylist, no fue contratado ni por mí, ni por nadie cercano a mí. No lo conozco, nunca he cruzado palabra con él, ni por redes sociales ni en persona”.

Después de emitir su versión, Livia Brito pidió a los medios especializados en temas de la farándula que no usen su nombre: “Les pido a los medios no usar mi nombre en este caso donde no tengo absolutamente nada que ver”, sentenció, además de que les pidió ayuda para lograr salir de este embrollo.

