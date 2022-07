Carlos Vela se vistió de asistidor y con dos goles de Cifuentes el LAFC se impuso al Galaxy en un apasionante Clásico del Tráfico

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Se disputó la decimosexta edición del Clásico del Tráfico, uno de los duelos más esperados en la temporada de la MLS. El Banc of California Stadium fue testigo de otra edición de un partido emocionante que se terminó resolviendo con lo justo. El ambiente fue digno de un Clásico y siempre con el sabor latino que tanta alegría aporta a las tribunas.

Antes de comenzar el encuentro, el flamante refuerzo ganador de cinco Champions con el Real Madrid, Gareth Bale, tuvo tiempo para saludar a toda la fanaticada que se unió en un mismo grito de euforia a aplaudir a su estrella, la cual esperan ver muy pronto en los terrenos de juego.

Desarrollo de la primera parte

Como todo Clásico, el encuentro comenzó con bastante intensidad y en momentos con un tono de ansiedad. El LAFC era superior a sus vecinos con un Carlos Vela haciendo una buena primera parte y dando todo por la camiseta como lo habíaanticipado en la previa.

Al minuto siete llegaba la primera amonestación para Efraín Álvarez por un manotazo en la cara sobre Kellyn Acosta, el juego se tornaba duro pero el colegiado puso freno gracias a esta amonestación.

Al minuto 12 venía la primera polémica cuando los jugadores de LAFC pedían pena máxima por una supuesta mano en el área. En la revisión del VAR le avisaron al colegiado que siguiera rodando el balón porque no había nada.

Rápidamente al minuto 17, el ecuatoriano José Cifuentes remató con fuerza y gran tranquilidad un tiro de esquina de Kellyn Acosta y poniendo el gol de la ventaja, haciendo pagar los errores defensivos al Galaxy. El gol llegó justo en el momento que el LAFC marcaba superioridad sobre sus archirrivales.

Jose Cifuentes gets the party started in LA. 🎉#LAFCvLA // Heineken #RivalryWeek pic.twitter.com/5TtzXZXpbh — Major League Soccer (@MLS) July 9, 2022

Al minuto 20 el portero Crépeau de LAFC tuvo que mostrarse y atajar un disparo de Joveljic y mandarlo al corner. De esa manera el Galaxy recuperaba la confianza con la acción más clara hasta ese momento.

Actuaciones de Vela y Chicharito en el primer tiempo

El colombiano Cristian Daniel “Chicho” Arango tuvo varias ocasiones claras de gol para el LAFC y Carlos Vela se mostraba extremadamente participativo y todo el juego del equipo de la camiseta negra pasaba por sus pies.

Por el lado del Galaxy, se notaba a un Javier “Chicharito” Hernández un poco frustrado sin conseguirse en el terreno de juego y sin poder asociarse con el resto de sus compañeros.

Segundo tiempo entre LAFC y el Galaxy

Apenas iniciaba la segunda mitad, el Galaxy parecía comenzar a encontrar espacios solo en pocos minutos, la actitud era otra. Por su parte el LAFC mantenía su sistema 4-3-3 pero con un Carlos Vela más metido hacia el centro.

Poco más de cinco minutos y el LAFC ya emparejaba, con otra situación del “Chicho” Arango que provocaba un tiro de esquina que se ejecutaría sin peligro para el Galaxy. El partido estaba de ida y vuelta pero el Galaxy sabía que tenía que arriesgar.

Y fue al minuto 10 de la segunda mitad cuando el francés Samuel Grandsir empataba el encuentro con un remate rasante que dejaba sin chance al canadiense Maxime Crépeau. Samuel Grandsir with the equalizer. GAME ON!#LAFCvLA // Heineken #RivalryWeek pic.twitter.com/6iikbyUoT5— Major League Soccer (@MLS) July 9, 2022

El partido seguía el ritmo de ida y vuelta, Carlos Vela concentrando todos los balones del LAFC buscando el gol de la ventaja y finalmente lo iba a conseguir con el “muchacho de la película”, el ecuatoriano José Cifuentes quien remataría un balón enviado por Carlos Vela al minuto 70 para poner arriba al que hasta ahora es el mejor equipo de la temporada. JOSE CIFUENTES BRACE ⚽⚽#LAFCvLA // Heineken #RivalryWeek pic.twitter.com/s13ODfNHt6— Major League Soccer (@MLS) July 9, 2022

Pero el resultado no quedaba así, tan solo tres minutos después, Carlos Vela comandaba un contragolpe que habilitaba al colombiano “Chicho” Arango a quien por fin se le iba a dar el gol definiendo como los grandes y estableciendo el 3-1 para el equipo dirigido técnicamente por Steve Cherundolo. 🔥 En una ráfaga, #LAFC se pone 3-1 arriba. ¿El autor? Chicho Arango. pic.twitter.com/pBlMpBn2SP— Rincón MLS (@RinconMLS) July 9, 2022

Pero como todo Clásico, el suspenso no iba a faltar y de cabeza al minuto 35 Rayan Raveloson colocaba el segundo gol para el Galaxy. El internacional con la Selección de Madagascar venía de anotar en par de ocasiones contra Montreal y en el día de hoy había asistido el primer tanto. RAYAN RAVELOSON WITH HIS THIRD GOAL IN ONE WEEK 💥 pic.twitter.com/K4708djPVc— LA Galaxy (@LAGalaxy) July 9, 2022

Finalmente el LAFC terminó imponiendo su ley y llevándose el encuentro ante su eterno rival, en un “Clásico del Tráfico” que fue muy abierto y que espera seguir creciendo en cada edición. Cabe destacar que el LAFC le ha sacado 12 puntos a su vecino.