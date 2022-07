Dani Alves, objetivo de los del Pedregal, ¿que ha hecho Pumas de la UNAM para convencer al brasileño?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Pumas de la UNAM se puso un objetivo en mente y no descansará para cumplirlo. El nuevo capricho del conjunto mexicano es poder contar con Dani Alves para el Apertura 2022. Ya han habido grandes acercamientos con el ex jugador del FC Barcelona. Los del Pedregal utilizan mucho más que el dinero para convencer al amazónico.

La llegada de Dani Alves le caería como anillo al dedo a Pumas de la UNAM. El conjunto de Andrés Lillini ya sufrió la pérdida de Alan Mozo, jugador que se fue a Chivas de Guadalajara. En este sentido, el brasileño supliría dicha ausencia a sus 39 años de edad.

¿Qué hace Pumas de la UNAM para convencer a Dani Alves?

La directiva del conjunto felino tiene varios días a la ofensiva por el brasileño. En primera instancia el conjunto mexicano se apoya en el dinero para poder recibir el visto bueno por parte de Dani Alves. Los reportes indican que Los del Pedregal le mandaron un contrato al brasileño por 12 meses. En cuanto al tema del salario, el ex jugador del FC Barcelona percibiría unos $316,000 dólares mensuales, dinero que se traduciría en $3.7 millones de dólares por su estadía en México. View this post on Instagram A post shared by Daniel Alves (@danialves)

Por otra parte, el Trofeo Joan Gamper sería otra carta debajo de la manga de Pumas. Luego de que varios equipos rechazaran la propuesta del FC Barcelona, los mexicanos terminaron por aceptarla. Para nadie es un secreto la afinidad del brasileño con el conjunto blaugrana y, una buena presentación de Pumas en el Camp Nou, sería un motivo adicional para que el amazónico estampe su firma con el club. Ahora bien, en caso de que Dani Alves estampe su firma antes, este partido sería concebido como un duelo de despedida. View this post on Instagram A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona)

También te puede interesar:

· Del FC Barcelona a la Liga MX: las grandes estrellas del conjunto blaugrana que fueron seducidos por el fútbol mexicano

· Dani Alves en el fútbol mexicano, ¿cuánto dinero le ofrecen al brasileño en la Liga MX?

· Pumas de la UNAM vs. FC Barcelona: cuántos equipos mexicanos se han enfrentado al gigante blaugrana