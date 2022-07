Eduardo Santamarina: el día que cambió su vida tras su lucha contra el alcoholismo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El actor Eduardo Santamarina es uno de los galanes de telenovela más queridos en Latinoamérica, pues bajo su manga cuenta con proyectos como: “Abrázame muy fuerte”, “Yo amo a Juan Querendón”, “Rubí”, “El Señor de los Cielos” y, recientemente, “La Desalmada”.

Durante más de 30 años, el veracruzano ha dedicado su vida a la actuación y aunque se ha mantenido como un éxito profesional inigualable, no todo ha sido miel sobre hojuelas cuando hablamos de su vida privada.

Lo que muchos no sabían es que cuando Eduardo Santamarina daba vida a icónicos personajes protagónicos o villanos, también enfrentaba una lucha interna contra las adicciones que duró poco más de dos décadas.

No obstante, fue hasta hace unos años que decidió abrir su corazón al público y compartir su experiencia. En una entrevista para el canal de YouTube de la veterana actriz Rosita Pelayo, de ‘Cachún Cachún Ra Rá’, se sinceró sobre cómo inició su adicción a la bebida y cuál fue el momento en el que tocó fondo.

“Me perdía. Podía perderme por días de andar de fiesta“, expresó Santamarina frente a las cámaras. “Cuando empecé a trabajar en Televisa el alcoholismo comenzó a afectar mis llamados porque ya llegaba crudo, te vuelves tan cínico que llegas, y era terrible porque además tú te lavas los dientes, te bañas, chingo de perfumes, chicles, pero hueles a alcohol, y apestas de aquí a allá”, añadió.

En un inicio, el histrión de 54 años pensó que esto llevaría su carrera a la ruina. Sin embargo, la productora Mapat López le tendió la mano. “Me dijo que cualquier cosa que necesitara y me dio unas gotitas como de homeopatía y me dijo ‘aquí estoy contigo, háblame, cuentas conmigo las 24 horas’. Eso me pudo más, me sentí con la cola entre las patas”, contó.

El momento que cambiaría su vida llegó una noche en la que, con un trago en la mano y viéndose fijamente al espejo, analizó su situación desde otra perspectiva. “Me metí al baño con un trago, me vi al espejo, me lo tomé ‘de Hidalgo’, me vi al espejo y dije ‘Gracias Dios mío que mi papá entró a la clínica’, a la semana estaba yo ya adentro y comencé a buscar la sobriedad”, puntualizó.

Aunado a esto, Eduardo Santamarina atribuye su sobriedad a la estabilidad que le proporciona su actual esposa, la también actriz Mayrín Villanueva. “Es lo mejor que he experimentado, porque me ayudó a entender que sobrio soy mucho mejor ser humano.” View this post on Instagram A post shared by Eduardo Santamarina (@eduardosantamarinamx)

