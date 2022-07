Ángela Aguilar sorprende al revelar qué lleva en la maleta cuando viaja, entre ropa y 12 pares de zapatos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ángela Aguilar compartió con sus fanáticos todo lo que lleva en su maleta cuando viaja, en donde no pueden faltar los zapatos, bolsas y ropa de todo tipo aunque en ocasiones ha recibido críticas de su familia.

La hija menor de Pepe Aguilar se sigue colocando como una de las favoritas del público, quienes consideran que, además de heredar el talento de su famosa dinastía, brilla con luz propia por su belleza y carismática personalidad.

Lo anterior fue demostrado una vez más durante un video publicado en su canal de YouTube, en donde reveló qué lleva en su equipaje cuando tiene presentaciones en el extranjero, como la ocasión en la que viajó junto a su familia a Chicago, Estados Unidos, para una serie de presentaciones de Jaripeo Sin Fronteras, en donde comparte el escenario con Pepe Aguilar y Leonardo Aguilar.

En esta ocasión, “La Princesa de la Música Mexicana” sorprendió al revelar que lo principal para ella son los zapatos, pues son parte importante de sus vestuarios y su día a día, ya que dependiendo del que elija influye en su personalidad. Es por ello que para un viaje de 12 días lleva 12 pares de zapatos, aunque confiesa que algunos de ellos los compró un día antes porque le gusta experimentar sus looks. Botas altas, vaqueras, tacones y tenis no pueden faltar entre sus pertenencias.

“Normalmente no viajo así, me matarían mis papás si viajara con tantos zapatos pagamos un sobre equipaje espantoso, pero ahorita traigo muchos porque he comprado zapatos para eventos que tenemos”, mencionó en el vlog publicado en octubre de 2019, pero que ha sido recordado por sus fieles admiradores.

Accesorios como cinturones, bolsas y lentes también aparecieron en la grabación, además de libros, una computadora y una pequeña bolsa con lápices de colores que tampoco pueden faltar en su maleta. Mientras que, en cuanto a ropa se refiere, siempre viaja con jeans básicos de mezclilla, leggins cómodos para ejercitarse, prendas que organiza muy bien para tenerlos a la vista y saber elegir lo que llevará puesto.

“Viajo siempre con una chamarra de mezclilla, normalmente es esta de Oaxaca y me encanta porque todo el mundo me pregunta y traigo una parte de México“.

Un suéter, sudadera, un body de animal print y vestidos de diseñador también forman parte de su ropa de viaje, aunque confiesa que le gusta comprar “ropa muy rara” para que se haga un look diferente, aunque esto le valga algunas críticas de su familia.

“Parte de mi estilo es lo que me haga feliz, siempre me critican mi estilo, mi papá me regaña, mi mamá me dice que soy una loca, Alneliz dice que no sé cómo estilizarme y Leonardo me compara con personajes que no existen, pero así es la vida y a mí me gusta mi estilo. No todo lo caro es bueno“, mencionó Ángela Aguilar al final de su video.

