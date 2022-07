Sylvia Pasquel revela que enfermeras le daban somníferos a Silvia Pinal: “Ya no quería vivir mi mamá”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tras los problemas de salud que enfrentó Silvia Pinal hace unos meses, su hija Sylvia Pasquel reveló que gran parte de los malestares que presentaba la actriz de debía a las dosis excesivas de medicamentos para dormir que le daban las enfermeras, por lo que no tuvo más remedio que despedirlas.

Fue durante una reciente entrevista en donde la hermana de Alejandra Guzmán compartió que las enfermeras que estaban a cargo de su mamá no la cuidaban y por el contrario, le suministraban medicamentos que la mantenían sedada para que no “les diera lata”.

“Por fortuna me di cuenta que le estaban dando una cantidad de somníferos para mantenerla que no diera lata. Entonces despedí a la enfermera”, dijo.

Y recordó las malas condiciones en las que se encontraba la última diva del Cine de Oro, quien inclusive estaba perdiendo las ganas de vivir.

“Ya no quería vivir mi mamá, se la pasaba todo el día sentada frente a la televisión, no quería comer, no quería hablar”. Sylvia Pasquel

Mientras que, durante la promoción de la obra de teatro “No seré feliz, pero tengo marido”, que realiza en Monterrey, Nuevo León, reveló cómo descubrió los malos tratos que estaba recibiendo su mamá.

“Yo sospechaba que la enfermera tenía drogada a mi mamá porque siempre que llegaba estaba pegada a la televisión, no quería comer y no quería hablar. Cada vez se fue jorobando más, ya tenía la cabeza pegada al pecho, ya no movía los brazos, las manos las tenía así (distorsionando)”, dijo.

Tras investigar el tipo de medicamentos que le suministraban, confirmó que no estaban siguiendo las indicaciones del médico, quien a su vez enviaba un tratamiento a base de somníferos.

“Descubrí que el doctor le daba 15 gotas de esas que usan para dormir, entonces la enfermera era la que manipulaba todo, había cosas que compraba, otras que no compraba y otras medicinas que le daba de más, otras que le daba de menos y otras que no le daba. A las 10 de la noche le daban 10 gotas para dormir”, mencionó.

Tiempo después conocieron al doctor Haro, quien cambió a un tratamiento naturista y finalmente Silvia Pinal logró reponerse considerablemente.

“Llegó el doctor Haro, vio eso y por supuesto que despedimos a la enfermera, pero dijo que la tenían dopada, entonces le quitó todos los medicamentos y le empezó a recetar dos o tres medicamentos, pero sobre todo Gingko Biloba, Ginseng y algunas cosas naturistas”.

Además de los medicamentos, Silvia Pinal utiliza un parche especial que le ayuda a recuperar el desgaste muscular, lo que dio como resultado una óptima condición de la primera actriz, quien el próximo 29 de agosto recibirá un merecido homenaje en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

“Yo vi cómo fue enderezando su cabeza, mi mamá ahora mueve las manos, la ves lúcida, simpática. Mi mamá floreció”. Sylvia Pasquel

