Diana Bracho habla sobre el regreso de Silvia Pinal al teatro: “Me da pena verla acabada”

Aunque la participación de Silvia Pinal en una obra infantil terminó hace un tiempo, esta sigue generando comentarios negativos por parte de muchos colegas. Esta vez fue Diana Bracho quien en una entrevista con el programa “De primera mano” dijo que le da pena que la primera actriz esté “acabada”.

“Yo trabajé con Silvia en una telenovela con Juan Osorio. Trabajamos muy de cerca porque era mi suegra, entonces antes de cada escena me sentaba con ella y nos poníamos a estudiar”, habló sobre su relación con Pinal. “Hice otra obra con ella, ‘Amor, dolor y lo que traigo puesto’, que es un homenaje que el gran director Francisco Franco le hizo a Silvia. Una obra que fue una lectura de atril y Silvia estaba maravillosa”, agregó.

Habló además de que le gustaba contar esta experiencia pues “es muy interesante: éramos 5 mujeres de diferentes edades, entonces había un momento donde bailábamos mambo todas. Entonces, se levantaba Silvia y se arrancaba con un mambo que era de ovación, nos veíamos tullidas las otras cuatro”.

“Cuando fui presidenta de la Academia siempre decía: “El Ariel de oro” hay que dárselo a alguien que tenga una trayectoria, pero que pueda recibirlo caminando, que pueda dar las gracias coherentemente’, porque darle un reconocimiento a una persona que ya no habla, ya no ve, ya no asunta, a mí me parece muy doloroso”, comentó, en respecto al homenaje que recibió Pinal durante su trabajo en la obra de teatro infantil. Agregó que le da pena “verla enferma, verla acabada, yo no quiero verla así”.

Diana Bracho finalizó la entrevista diciendo que espera que Silvia Pinal “esté bien y que aprenda a estar de alguna una manera sola, porque es lo que nos va tocando en la vida”.

