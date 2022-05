“Me siento tan feliz” dijo Silvia Pinal sobre su regreo al teatro luego de polémica

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La noche del pasado 11 de mayo de 2022, Silvia Pinal no pudo salir a dar una función de “Caperucita ¡qué onda con tu abuela!” a invitados especiales y la prensa por presentar un cuadro de hipertensión y un malestar estomacal.

Sin embargo, este domingo 15 de mayo la actriz de 91 años volvió al escenario, donde fue ovacionado y aplaudida, tal como mencionó el diario mexicano “El Universal”, “Gracias a todos por estar conmigo aquí, hoy es un día especial para mi vida, soy una actriz y me siento tan feliz, es un placer saludar a mis amigos”, fueron sus palabras después de ese momento.

En la obra, Pinal estuvo sentada en una silla de ruedas que estaba adornada como un trono y con ella recorrió las tablas. Adicionalmente, los actores y bailarines le dieron una bienvenida llena de música y baile. La leyenda del cine mexicano reaccionó levantan los brazos, mandando besos y saludando a la audiencia.

A su salida del teatro le dijo al programa “Despierta América”, Pinal expresó que “una vez más me siguieron, estuvieron conmigo, me amaron, me aplaudieron”. Su hija mayor Sylvia pasquel también habló con los medios y expresó que “la gocé muchísimo, me encanta ver cómo el público la ama, la quiere, no pararon de aplaudirle”.

Muchos en el medio artístico en México han criticado públicamente y en redes sociales a la familia de Silvia Pinal por permitir que la actriz formara parte de la producción, pues ha sido perjudicial para su salud. Sin embargo, sus hijos han asegurado que fue voluntad de Pinal el volver a los escenarios.

