Silvia Pinal habló sobre el escándalo que vivió hace unos días por su participación en teatro

Silvia Pinal habló sobre el escándalo que vivió hace unos días por su participación en la obra de teatro “Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!”.

En medio de la polémica que se generó hace unos días por su regreso a los escenarios tetarles y la sorpresiva cancelación de la puesta en escena que protagonizaba, “La Diva de México” concedió una entrevista al programa ‘Hoy’, en donde dijo que estaba muy nerviosa por su regreso a los escenarios, sin embargo agradeció todo el cariño que el público le dio.

“Tenía muchos nervios, estaba yo muy nerviosa porque volteaba y veía aquel mundo y sentí que la responsabilidad estaba ahí, en mis manos. Cuando terminó todo, di las gracias“, comentó.

La madre de Alejandra Guzmán dijo que su carrera la construyó desde muy joven, cuando empezó a trabajar en la llamada época de oro del cine nacional.

“Yo me veo como soy, una actriz que trabaja como actriz, que lo más hermoso y bello que tengo es mi trabajo, el cariño del público, el cariño de ustedes que no me dejan, que me abrazan. Me siento muy agradecida con Dios“, comentó.

Pinal no quiso hablar de las polémicas que existieron luego de su participación en la obra infantil, se limitó a agradecerle a su público.

“Yo creo que el que trae algo aquí, el corazón que tenga uno, la alegría que tenga uno, el poder decir que sí te gusta trabajar, que sí te quiere la gente”, finalizó.

