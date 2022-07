Andrés García revela que su hija Andrea García lo acusó de abuso: “Para mi ella ni siquiera existe”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace unos días el actor Andrés García alertó a sus fanáticos debido al estado de salud en el que se encuentra a consecuencia de una aparatosa caída que sufrió en su casa de Acapulco, Guerrero, además de padecer cirrosis y una condición que lo obliga a recibir constantes transfusiones de sangre; sin embargo, nuevamente ha dado de qué hablar en torno a la relación con su hija Andrea García, la cual habría terminado por una delicada acusación de abuso sexual.

Aunque la comunicación con sus tres hijos, Andrea, Andrés y Leonardo, se había dado por terminada hace varios años provocando que el galán de cine y televisión nombrara como herederos de todos sus bienes al actor y político Roberto Palazuelos, así como a su esposa Margarita Portillo y al hijo de esta, Andrés López Portillo, Andrés García reveló durante una reciente entrevista con TVyNovelas que el verdadero motivo por el que su hija se alejó de él fue porque lo señaló de abuso sexual.

“Pues cómo no (va a estar enojado) sé que está metida hasta en la prostitución; yo traté de aconsejarla y me inventó una pen%&/ que yo la había violado desde chiquita. Esa es una verdadera pen#%&, no tener madre, como si yo necesitara hacer pend$&/$, por eso, para mi ella ni siquiera existe“, dijo.

Pero eso no fue todo, ya que también aseguró que Andrea García no es su hija y que solo la reconoció para ayudarla profesionalmente, pero ella no lo supo agradecer.

“¿Cuál hija? Andrea ni es hija mía y no hay nada qué arreglar; te voy a decir la verdad, yo la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe”, agregó.

Aunque hace unos días circularon imágenes que confirmaron la reconciliación con sus hijos Andrés Jr. y Leonardo, el actor de 81 años confesó que los graves problemas de salud que enfrenta lo han llevado a pensar en el suicidio e incluso la forma en que le gustaría morir.

“Sí pasó varias veces por mi cabeza (el suicidio) , y si me preguntan cómo es que quiero morir, yo preferiría morirme cab$%&, meterme a donde habitan los malos y matarlos a balazos”.

