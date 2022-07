Dani Alves presume su experiencia y advierte sobre su futuro: “Quiero ir a un lugar donde pueda ganar”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

“Viejos los cerros”, reza el dicho popular y parece que Dani Alves está de acuerdo, ya que a los 39 años aún compite a un gran nivel, y muestra de ello es que aún es parte fundamental de la Selección de Brasil y está ilusionado con seguir así para viajar a Qatar 2022, donde espera ganar uno de los pocos títulos que no se le han dado en su prolífica carrera: la Copa del Mundo.

Es por eso que el lateral brasileño le restó importancia a todos los comentarios que han surgido desde su salida del FC Barcelona hace unos meses que hacen referencia a su edad, que es avanzada para un futbolista promedio; sin embargo, al jugador eso no le quita el sueño, ya que considera que es muy importante la experiencia que ha adquirido en sus 21 años de carrera profesional.

“Sé que todos hablan de mi edad, que soy viejo, que hace 20 años todos me querían y hoy no. Pero estoy completamente en desacuerdo porque tengo una experiencia hoy que no tenía hace 20 años. Cuando hay un gran partido, los jóvenes de 20 años se ponen nerviosos y preocupados, pero yo no”, aseveró en entrevista para The Athletic.

Sobre su futuro, del cual se rumora que tiene un acuerdo con Pumas y que podría revelarse en las próximas horas no habló, pero sí adelantó que busca un equipo en el que pueda hacer valer su experiencia y ganar un título.

“Hoy estoy desempleado, pero han surgido cosas interesantes. Estoy haciendo mi estudio sobre lugares para ir que tienen un buen nivel de competitividad”, explicó.

“Eso es futbol. Tienes que juntarte con gente que quiera el mismo objetivo, que quiera competir, ganar. Me gusta ganar y quiero ir a algún lugar donde pueda ganar”, finalizó.

¡NO IRÁ A CUALQUIER CLUB!

“Me gustan los retos y me adapto a cualquier situación. Estoy haciendo un estudio sobre los lugares a los que puedo ir y que tienen un buen nivel de competitividad… Me gusta ganar. Quiero ir a un sitio donde pueda ganar”.



-Dani Alves a The Atheltic. pic.twitter.com/eJeCnJAikf— juanfutbol (@juanfutbol) July 11, 2022

Se dice que Alves tendrá una reunión a distancia hoy con la directiva de Pumas para darles una respuesta sobre la propuesta que, presuntamente, ya le hicieron; también se sabe que también tiene sobre la mesa otra muy atractiva de los Seattle Sounders de la MLS, quienes disputarán el Mundial de Clubes. ¿Cuál elegirá? Todo parece apuntar a que lo sabremos en cuestión de días, o quizá en algunas horas. No sé si dar a @DaniAlvesD2 gracias por todos los títulos que ayudó a ganar para el Barça, o por haber venido a jugar casi gratis cuando más le necesitábamos.

No solo es el mejor lateral diestro de la historia, es uno de los más grandes de toda la historia del Barça.



GRACIAS pic.twitter.com/jziQU7CzEC— Míster Seitán (@CuentaMister) June 16, 2022

