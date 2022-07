No solo Mbappé rechazó al Real Madrid: Reece James desprecia el interés del equipo merengue y asegura estar feliz en el Chelsea

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El Real Madrid se encuentra en la búsqueda de un lateral derecho y entre muchos nombres que se manejan pareció en carpeta el de Reece James, joven futbolista del Chelsea y que a la edad 22 años cuenta con una muy buena proyección.

Sin embargo el futbolista inglés dejó muy claro que dicha posibilidad no le pasa aún por su cabeza al menos en las próximas temporadas. Reece James dejó claro que no solo Mbappé puede rechazar al Real Madrid, el nacido en Redbridge no tiene interés de moverse de Satmford Bridge por los momentos y espera seguir creciendo en su fútbol con los blues.

Las declaraciones de Reece James

“Me gustaría pensar que mi futuro está en Stamford Bridge. Crecí como fanático del Chelsea y me hice un nombre jugando para el Chelsea, el club al que siempre he apoyado y no veo por qué algo podría cambiar. Ahora juego para el Chelsea y lo disfruto”, aseguró el jove James a BBC Sport, esto luego de ser interrogado acerca del interés de “La Casa Blanca” en fichar al jugador.

Actualmente se encuentra muy motivado para una nueva temporada en la que está seguro de que el Chelsea podrá ocupar nuevamente los primeros lugares tanto en Inglaterra como en competiciones internacionales.

El futuro del Chelsea

El joven Reece James es a sus 22 años uno de los futbolistas con mayor futuro en Stamford Bridge y es por ello que entiende que su lugar está en pertenecer al Chelsea. Motivo suficiente para rechazar ofertas de otros clubes incluyendo a los poderosos campeones de Europa.

“Es un momento emocionante. Todavía quiero ganar cada partido y no hay razón por la que no podamos hacer eso“, afirmó. En cuanto a la temporada pasada habló de las lesiones: “La temporada pasada tuvimos muchas lesiones y eso afectó mucho al equipo. En Navidad estábamos en lo más alto de la tabla, pero las lesiones nos afectaron. Esta temporada, si nos mantenemos en forma y saludables, no hay razón por la que no podamos estar y arriba nuevo”, reiteró.

También te puede interesar

. Reportan que Raphinha estaría viajando en las próximas horas para unirse al FC Barcelona

. Futbolista brasileño del Real Madrid, Éder Militao termina relación con su novia influencer a pocos días de ser padres

. La novela de Neymar: el crack brasileño que ya sabe lo que es decirle no al Chelsea y al Real Madrid