Sandra Echeverría revela que sufrió bullying a manos de dos actores de Hollywood

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A pesar de haber forjado una exitosa carrera en el mundo de la actuación que ha traspasado fronteras, no todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida de Sandra Echeverría. De hecho, durante su debut en Hollywood al lado de grandes histriones, como su compatriota Salma Hayek, la actriz no la pasó tan bien y hasta afirmó haber sido víctima de bullying por dos de sus co-estrellas. ¡Aquí te contamos los detalles!

De acuerdo con la protagonista de la bioserie de María Félix, tuvo una experiencia amarga junto a Aaron Taylor-Johnson y Taylor Kitsch, con quienes compartió créditos, en 2012, en la cinta Savages.

“Me acordé de una historia de bullying en un proyecto que filmé hace 10 años. Dos actores muy famosos. Me volvió a dar mucho coraje. Ya algún día se las contaré. Si pasara hoy, definitivamente los hubiera acusado. Aclaro: bullying, no acoso“, escribió Sandra Echeverría a través de su cuenta de Twitter.

En su relato, la famosa 37 indicó que todo ocurrió durante una de las escenas donde los tres estaban en un vehículo. “Me tocó una escena con Taylor Kitsch y Aaron Taylor Johnson. Veníamos en una camioneta (yo supuestamente secuestrada con las manos y los pies atados en la cajuela). Pues les pareció muy chistoso entre tomas arrancar la camioneta durísimo“, detalló.

“Para que saliera volando y me golpeara con el movimiento de la camioneta. Yo estando atada de pies y manos no me podía agarrar y ellos solo lo hacían más fuerte para que yo me lastimara más. Mi papá veía todo desde lejos y estaba morado de coraje. Yo toda lastimada bajé”, añadió la actriz. Hace 10 años filmando #Savages me tocó una escena con Taylor Kitsch y Aaron Taylor Johnson. Veníamos en una camioneta (yo supuestamente secuestrada con las manos y los pies atados en la cajuela). Pues les pareció muy chistoso entre tomas arrancar la camioneta durísimo…(parte 1)— Sandra Echeverria (@sandraecheverr) July 11, 2022

Tras el incidente, Sandra Echeverría fue abordada por Aaron Taylor Johnson, quien le ofreció una disculpa por lo ocurrido en el set de grabación. “Después en la premier Aaron llegó a disculparse. Por lo menos él sí parecía sentirse mal. A Taylor le valió madre. ¿Eso te da el poder de Hollywood? No lo sé”, sentenció.

Para finalizar, la protagonista de melodramas como “Marina” y “La Fuerza del Destino” aseguró que de ser víctima de un incidente como este, reaccionaría de manera diferente. “Hoy me volví a acordar. 10 años después, de cómo rebotaba yo en la camioneta mientras me trataban de lastimar y hoy si volviera a pasar definitivamente hubiera dicho algo“.

Te puede interesar:

• Sandra Echeverría presume espectacular abdomen plano con diminuto bikini rosado

• Sandra Echeverría presume en redes cómo se ve caracterizada de María Félix ¿convence?

• Nuevo avance de serie ‘María Félix, La Doña’ de ViX+ muestra a varios personajes icónicos del entretenimiento