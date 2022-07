VIDEO: Mariana González, pareja de Vicente Fernández Jr, reaparece en redes con moretones en la cara tras ser hospitalizada

Después de alarmar a sus fanáticos al mostrarse en el hospital, Mariana González Padilla, quien es mejor conocida como “La Kim Kardashian mexicana” y por ser novia de Vicente Fernández Jr, causó una gran preocupación debido a que a través de sus redes sociales dejó ver que estuvo hospitalizada, sin embargo, ya más respuesta y desde la comodidad de su casa explicó cuál fue el motivo por el que requirió atención médica.

Por medio de una serie de historias de Instagram donde la futura esposa de Vicente Fernández Jr. apareció sin maquillaje y con moretones en el rostro para explicar que se había sometido a una cirugía nasal, pero explicó que no se trató de algo estético, sino que todo tenía que ver con su salud, ya que tenía un problema que le impedía respirar bien y que provocaba que roncara cuando dormía, lo cual, confesó era muy molesto para el primogénito del “Charro de Huentitán”.

“Para todos los que estaban preocupados… ¿Qué me sucedió? No me sucedió nada, únicamente que yo tenía mi tabique desviado, el cual me tenían que hacer cirugía para poder respirar bien porque respiraba por la boca, roncaba y Vicente me dijo ‘si sigues así, ya no vas a dormir conmigo’ y como no quiero dejar de dormir con mi baby me decidí a hacerlo y ahorita les voy a mostrar mi cara para que se asusten”

MARIANA GONZÁLEZ