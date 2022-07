Armie Hammer, actor acusado de canibalismo y violación, podría estar trabajando en hotel del Caribe

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Armie Hammer ha llamado la atención de los medios nuevamente, pues después de ser acusado por canibalismo y violación, afirman que está trabajando ofreciendo servicios de “tiempo compartido” a una pareja de turista en las Islas Caimán. Basándose que recibieron los periodistas de TMZ, comentaron que esta sería la nueva profesión del actor.

Aparentemente, Hammer se habría acercado a un par de clientes en un resort el mes pasado y les habría especificado los beneficios de tener una casa temporal en el Caribe, comentando que el plan tendría un precio así 2.020 dólares por semana, según “un posible comprador”.

Adicionalmente, Muna Mire, productora de Showtime, compartió unas fotos del intérprete en el hotel Morritt’s Resort del archipiélago británico. También, el representante de Hammer le dijo a TMZ que confirmó este tiene un amigo que trabajaba en un resort caribeño, pero no sabe si el actor está actualmente ejerciendo esta profesión en las Caimán.

No obstante, algunas fuentes hablaron con Variety dijeron que que Hammer no era empleado del resort. Además, un trabajador aseguró que el actor “no fue empleado en el último tiempo” y que solamente “merodea por las instalaciones”.

Desde enero de 2021, Armie Hammer ha protagonizado una de las controversias más extrañas del entretenimiento. El actor fue acusado no solo de violación, sino también de canibalismo, por lo que habría entrado a rehabilitación para tratar sus adicciones al alcohol, las drogas y el sexo. En mayo de ese año, el actor viajó a Florida para internarse, llegando al aeropuerto junto a sus hijos y su ex esposa Elizabeth Chambers, a quien le habría pedido ayuda.

Por un tiempo, Hammer se alejó de su residencia en las Islas Caimán y estuvo en una clínica de Orlando para trabajar en sus objetivos: reconstruir sus relaciones, obtener la tenencia de sus hijos y obtener nuevamente proyectos después de los que perdió por las acusaciones.

Por otro lado, “Daily Mail” fue uno de los medios que publicó teorías, fotos y chats que habían sido compartidos por la cuenta anónima de Instagram “House of Effie” y Hammer llamó la atención porque había comentarios que se conectaban con el canibalismo. En los textos, supuestamente el actor confiesa que es “cien por ciento caníbal” y decía que “estoy pensando en tener tu corazón en mis manos y controlar cuándo late”.

En la misma conversación que mostró el medio relata que en un momento cortó el corazón de un animal vivo y se lo comió mientras todavía estaba caliente. Estos chats que supuestamente tuvo el actor ocurrieron en en 2016 y febrero del 2020 y fueron publicados junto a una imagen del actor agarrándose del cuello.

En ese momento, el actor estaba aun con su ex esposa Elizabeth Chambers, de quien se divorció en julio de 2020. Por otro lado un amigo de Chambers aseguró que anteriormente muchas mujeres le habían dicho que tuviera cuidado con los comportamientos extraños de su ex. View this post on Instagram A post shared by 𝙰𝚛𝚖𝚒𝚎 𝙷𝚊𝚖𝚖𝚎𝚛 (@armie_hammer_armand)

“Aunque al principio no quería admitirlo, ahora sabe que están diciendo la verdad. Armie tenía un lado completamente diferente al que ella no conocía. Si siempre estuvo allí y él lo mantuvo oculto, o si sucedió algo que lo cambió por completo, ella no lo sabe”, fue lo que dijo esa fuente.

En marzo de 2021, una ex novia de Hammer identificada como Effie fue quien lo acusó por violación, detallando junto a su abogada, lo que vivió con el actor: “Armie Hammer me violó brutalmente durante más de cuatro horas en Los Ángeles, durante las cuales me golpeó repetidamente la cabeza contra la pared y me lastimó la cara”.

