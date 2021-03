La vida de Armie Hammer después de las acusaciones de canibalismo y violación

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A inicios de año el actor Armie Hammer fue acusado públicamente de haber enviado una serie de perturbadores mensajes a una mujer a través de las redes sociales, en donde expresaba, entre otras cosas, sus deseos de canibalismo y mutilación. Desde entonces su vida ha cambiado bastante pues ha tenido que enfrentarse contra las consecuencias.

Antes de la tormenta, el actor había tenido éxitos en taquilla como Call me by your name, película que protagonizó al lado de Timothée Chalamet en 2017 y por la cual ganó miles de fans. Por otro lado a finales del año 2020 comenzó su proceso de divorcio, aunque parecía que no sería un problema mayor pues al lado de su ex pareja, Elizabeth Chambers, aseguró que se trataba de una separación amigable.

Todo cambio con las capturas de pantalla que vieron la luz el 14 de enero de 2021, en donde admitía explícitamente ser caníbal y expresaba su deseo por hacer daño a la mujer con la que estaba hablando. Este fue solo el inicio pues la confesión de la chica fue seguida por otras mujeres que confesaron haber sido contactadas por el actor.

Luego de aquello el actor tuvo que limitar sus redes sociales y renunció a su papel en la cinta Shotgun Wedding, que protagonizaría al lado de Jennifer Lopez, además de que perdió la oportunidad de protagonizar The Offer, cinta que se centraba en el proceso de producción del film El Padrino. Pero eso no fue todo pues el escándalo también afectó sus negocios; el actor tenía una mansión en Los Ángeles que no pudo vender fácilmente tras las fuertes acusaciones.

Su ex esposa, por su parte, se puso del lado de las víctimas, confesando en su cuenta de Instagram que lamentaba no haber estado enterada de tantas cosas. En enero, cuando aparecieron las primeras capturas de pantalla, ella se pronunció diciendo que si bien no había sido víctima de violencia durante su matrimonio, expresaba su apoyo a quienes habían pasado por ello.

Ahora Hammer enfrenta una denuncia aún más grave, pues el Departamento de Policía de Los Ángeles lo está investigando por supuesto delito de violación. La presunta víctima acusó al actor de violarla durante cuatro horas y hacerle “otros actos violentos” sin consentimiento, durante una relación extramarital que mantuvo con ella.

El actor ha mantenido un perfil bajo; desde el 2 de enero no actualiza su cuenta de Instagram y bloqueó todo tipo de comentarios. Solo queda esperar a que se dé una resolución oficial de este caso pero por lo pronto, su carrera parece estar acabada.

