Todo lo que sabemos del “escándalo caníbal” de Armie Hammer

El actor Armie Hammer de 34 años recientemente se hizo tendencia luego de que unos comprometedores mensajes se hicieran virales. Esto lo llevó a perder la oportunidad de actuar al lado de Jennifer Lopez, además le trajo de miles de ataques por parte de los usuarios. Y si no estás al día, aquí te contamos todo lo que sabemos sobre el “escándalo caníbal” del actor de Call me by your Name.

Los mensajes que el actor le mandó a una misteriosa mujer se remontan hasta el año 2016. Según el testimonio, el actor se acercó a ella a través de los medios digitales y sus conversaciones continuaron hasta febrero del 2020. “Soy 100% caníbal. Quiero comerte… le he cortado el corazón a un animal vivo y lo comí mientras seguía caliente”, se lee entre las múltiples capturas de pantalla.

Fue la cuenta de Instagram @houseofeffie la que filtró a través de sus historias los mensajes. Algunas de las peticiones que hace Hammer a la mujer es que lo deje beber su sangre, además se pueden leer también que habla de asuntos personales como su divorcio y los próximos proyectos que grabará. El tema de las conversaciones escala rápidamente, incluso en un punto Armie habla de violación y hacerle daño físicamente con un cuchillo.

Absolutely can’t cope with Armie Hammer’s statement denying he’s a cannibal juxtaposed with this message that he sent 💀 pic.twitter.com/tniTy7VuNx — Rozi Jones (@rozijones) January 14, 2021

Más acusaciones contra Hammer

Luego de que los mensajes salieron a la luz, los testimonios de otras “kitties” (como Hammer llama a las mujeres con las que habla) no se hicieron esperar. El actor habría actuado aparentemente de la misma forma con ellas. Si bien no se han comprobado la veracidad de todas las capturas que han circulado en las redes sociales, en una de las conversaciones se puede ver la fotografía de la mano de Armie. Él mismo la habría enviado en las conversaciones.

Por otro lado The Daily Mail recogió una declaración de una fuente cercana a Elizabeth Chambers, ex esposa de Hammer, quien aseguró que ella se encontraba “horrorizada y asqueada” tras conocer las conversaciones que mantuvo su ex a través de Instagram. Además el medio británico aseguró que muchas de estas mujeres ya habían contactado a Elizabeth, pero ella había preferido ignorar la situación por mucho tiempo.

Chambers y el actor estuvieron casados durante 10 años y tienen dos hijos en común. Se divorciaron el año pasado sin dar a conocer las razones explícitas; el actor solo declaró que la relación comenzó a deteriorarse y las circunstancias no ayudaron mucho.

La respuesta de Armie Hammer al escándalo

Luego de que el escándalo se hizo viral, los ataques no tardaron en llegar y el actor tuvo que limitar los comentarios en sus redes debido a esto. Por otro lado el delicado tema ya trajo consecuencias a su vida profesional pues tuvo que dejar su papel en la cinta Shotgun Wedding, que protagonizaría al lado de Jennifer Lopez, así lo confirmó The Hollywood Reporter con la productora Lionsgate.

Además lanzó un mensaje en donde condenó los ataques: “No voy a responder a estas mentiras, pero a la luz de los crueles ataques online contra mí, no puedo dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en República Dominicana. Lionsgate me apoya en esto y les estoy agradecido por ello”, dice un comunicado recogido por Variety.

Habrá que esperar a ver qué otras pruebas surgen de este delicado problema y ver cómo el actor actuará al respecto.

