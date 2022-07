Hugo Sánchez y Rafa Márquez, la nueva dupla para encarrilar el fútbol mexicano: el “Pentapichichi” no quiere más fracasos dentro de El Tri

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El fútbol mexicano vive días bajos y con muchas complicaciones. El Tri no muestra una idea clara de juego a pocos meses del Mundial de Qatar 2022, la selección femenina se quedó fuera del Mundial y los Juegos Olímpicos; El Tri sub 20 sumó un fracaso similar. No hay motivos para celebrar dentro de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y Hugo Sánchez quiere cambios radicales.

😪 ¡TODA UNA PESADILLA EL VERANO PARA MÉXICO!



😓 El último año para @miseleccionmx 🇲🇽 ha sido una película de terror.



❌ Y ahora se quedaron fuera del Mundial y de los JJOO #París2024.



Para ti ¿quiénes son los culpables de estos fracasos?

Ante los constantes malos resultados que encaminan un futuro triste del balompié azteca, muchos consideran que varios dirigentes deberían perder sus puestos dentro de la FMF. Bajo estas circunstancias, el “Pentapichichi” levanta su mano para salir al rescate del fútbol mexicano y se apoya en el histórico Rafa Márquez como su escudero.

“No lo he pensado, pero (yo podría) dirigir a la Federación Mexicana, un puesto que yo lo podría hacer, y que Rafa Márquez fuera presidente de la liga mexicana… Qué necesitamos para cambiar (el futbol mexicano) y que todos los dueños de la liga digan tenemos dos personalidades que saben mucho del negocio, aunque no sabemos todo en cuanto a negociaciones, operaciones y necesitamos a un grupo que nos apoye”, manifestó Sánchez en ESPN. 💥 "Dirigir a la Federación Mexicana, un puesto que yo lo podría hacer. Y Rafa Márquez…"



La propuesta de Hugo Sánchez 👀⚽🔥 pic.twitter.com/RnuJUTtwpS— ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 13, 2022

No está de más mencionar que actualmente los dos cargos a los que aspiraría están ocupados. La FMF está en manos de Yon de Luisa, mientras que la presidencia de la Liga MX le pertenece a Mikel Arriola. A pesar de lo impulsivo de sus comentarios, no deja de ser una posibilidad de que estas dos leyendas lideren un nuevo proyecto dentro del fútbol mexicano.

