“Messi, suelta la puta pelota, cabrón”: Rafa Márquez recordó el día que casi se fue a las manos con el astro argentino 

México tuvo a grandes representantes en el fútbol mundial. Por un lado, Hugo Sánchez se cansó de hacer goles con la camiseta del Real Madrid y por el otro, Rafa Márquez dejó un gran legado dentro del FC Barcelona. El “Káiser” no compartió mucho con Lionel Messi, pero si lo suficiente como para tener una increíble anécdota que casi termina en la violencia.

“Pues si, esa fue una gran anécdota. Fue el primer año que llegó Pep Guardiola al equipo. Estábamos en una pretemporada en Escocia y en un partido de cinco contra cinco siempre te calientas porque siempre quieres jugar. Imagínate todos esos cracks”, recordó Rafael Márquez en una entrevista con el Escorpión Dorado.

A pesar de que no compartieron durante muchos años, Lionel Messi no necesitó mucho tiempo para convertirse en una de las joyas del club. “La Pulga” emocionaba al mundo con sus grandes gambetas y su facilidad para quitarse rivales. Pero esta forma de jugar molestó al ex defensor mexicano y mucho más cuando se trataba de un entrenamiento.

“(Messi) era de mi equipo. Íbamos perdiendo y él ya sabes, con la pelota se quitaba a uno, se quitaba al otro, se esperaba, se regresaba de otro para volvérselo a quitar y entonces no tiraba, no anotaba y yo le decía: ‘Ya Messi, mete el gol; ya Messi, pasa la bola; ya Messi tira‘, pero no tiraba hasta que me encabrone y le dije: ‘Ya, Messi. Suelta la puta pelota, cabrón’. Ahí el estaba ya enfadado y empezamos a discutir y ahí tuvo que intervenir Pep a callarlo”, recordó entre risas.

