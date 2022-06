“Si le gustara el fútbol sería como Messi”: el insólito caso de Carlos Vela contado desde la óptica de Rafa Márquez 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Carlos Vela, a sus 33 años de edad, es una de las caras del fútbol de Estados Unidos. El delantero mexicano es el protagonista de una impecable carrera llena de éxitos en Europa. El “Bombardero” jugó más de diez años en el Viejo Continente, una asombrosa cantidad para un jugador que reconoció que no le gusta el fútbol. El extraño caso del azteca fue reafirmado por Rafa Márquez.

“No, a Carlos Vela no le gusta nada el fútbol. A él le gusta el básquetbol, él ama el básquetbol. Él lo hace porque tiene esas cualidades para jugar al fútbol, pero no. No puedo explicarlo. Si le gustara el fútbol sería Messi”, sentenció el ex jugador del FC Barcelona en una entrevista con el Escorpión Dorado.

A pesar de esta extraña condición, Carlos Vela logró triunfar en el fútbol. El jugador surgido en Chivas de Guadalajara se pudo dar el lujo de estar más de una década en Europa y hoy presume su liderazgo y popularidad en la MLS. Sin embargo, Rafael Márquez cuestionó otro aspecto de este peculiar caso. La desidia del “Bombardero” por el balompié lo llevó a renunciar a la selección mexicana, algo que para muchos es inaudito. En este sentido, el “Káiser” hizo una comparación con el mediocampista del Real Madrid, Federico Valverde.

“Valverde que ganó la Champions hace poco, no quiso irse de vacaciones, fue a jugar con Uruguay y jugó los 90 minutos. Eso es pasión por su selección, por el fútbol y no dejar tirado a quien te da de come”, sentenció.

El amante del básquetbol que triunfó en el fútbol

A pesar de su desidia por el fútbol, Carlos Vela dejará grandes recuerdos en el deporte. El mexicano fue formado en Chivas de Guadalajara y jugó en equipos como el Arsenal, Celta de Vigo, UD Salamanca, Osasuna, West Brom, Real Sociedad y su actual equipo, Los Ángeles FC. Además, aquel delantero que no siente una pasión desmedida por el fútbol jugó 72 partidos con El Tri y anotó 19 goles.

