Joven causa polémica al confesar por qué no quiere tener hijos: hace lista con sus 10 motivos

La polémica es inevitable en las redes sociales, tal es el caso de una joven influencer que compartió un video en el que expuso sus razones para no ser madre.

No obstante, sus puntos lejos de ser motivo de debate fueron críticas que inmediatamente la llevaron a ser duramente criticada. Lorella Palmer, originaria de Reino Unido, fue la encargada de hacer arder la plataforma TikTok con su video.

En el primero de los puntos que expuso la dueña de dos negocios, señaló que a ella no le gusta correr como cada mañana lo hacen quienes ya tienen hijos. Además, no quiere perder su libertad, pues le gusta ir de fiesta y no depender de nadie.

Cree que los niños “no tienen sentido común” y son “simplemente molestos”. “Los niños son simplemente molestos, me molestan, en todos los sentidos de la palabra. No tienen sentido común, no pueden beber, tienen que acostarse temprano, gritan, lloran, me molestan”, subrayó.

Asimismo, la mujer afirmó que no está dispuesta a compartir su comida y mucho menos comprar una casa para vivir con su hijo, por lo que la maternidad es una opción que no quiere en su vida.

Las críticas llegaron inmediatamente, cuestionando la manera en que Lorella Palmer aborda este tema; no obstante, la propia mujer salió a revelar la experiencia que la marcó y que la hace pensar en no tener hijos.

Reveló que fue abandonada por sus padres cuando era pequeña, por lo cual no concibe el hecho que haya personas que traen niños a este mundo sin hacerse responsables: “No la he visto en casi diez años, intentó hacer como una situación de dar vuelta los roles dejándome con mi padre y me dejó con nada más que depresión. Se espera que las mamás lo hagan todo y si un padre solo hace sus deberes normales de papá, se aplaude o merecen ser recompensados”.

