Los mejores memes de la caída mundial de Twitter

La caída de Twitter provocó que miles de usuarios inundarán las redes sociales con memes al respecto y es que la plataforma estuvo inoperativa durante casi una hora en gran parte del mundo.

Gran parte de los memes giró en torno a la desesperación por la imposibilidad de twittear acerca de la falla mientras la red social aún se encontraba presentando problemas. Otros por su parte compararon el problema con las fallas presentadas por Instagram y WhatsApp anteriormente las cuales a juicio de muchos tienen un impacto mucho menor.

“Lo peor de que se caiga Twitter es que no tienes a dónde ir para decir que se ha caído Twitter”, expresó un usuario.

☝🏽 No es tu celular, ni tu módem:

Twitter se colapsó durante la primera hora de la mañana.#TwitterDown pic.twitter.com/z3Z7TA45fc — Adolfo Ordinola (@AdolfoOrdinola) July 14, 2022

Yo perdonando a twitter que se cayera por el gran valor emocional que tiene en mi vida #Twitterdown pic.twitter.com/hDbJv6vHXN — Alex  (@alexculee) July 14, 2022

Para otros la falla de este jueves fue el momento perfecto para hacer bromas acerca de la importancia que se le da actualmente a las redes sociales como Twitter. Asimismo algunos recordaron la fallida compra de la plataforma por parte del multimillonario, Elon Musk.

Unos incluso llegaron a especular que la decisión de Musk de cancelar la compra de Twitter podría estar relacionada con la falla debido a la proximidad de ambos sucesos. Elon Musk luego de no comprar Twitter porque se caía: #TwitterDown pic.twitter.com/zWbyrqzdmv— Alex  (@alexculee) July 14, 2022 Elon Musk cancela el acuerdo para comprar Twitter y a los 2 días se cae, coincidencia? … No creo.. pic.twitter.com/0mUdul0IhD— Aprendiz de Brujo ®(No soy Periodista) (@JoseAntonioLo06) July 14, 2022

Las bromas y los memes por la caída del servicio no se limitaron a cuentas anónimas pues incluso la cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA también compartió una publicación con un poco de humor acerca de este tema. Nosotros durante la caída de Twitter 🥲 pic.twitter.com/wqXGlAgcFH— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 14, 2022

¿Por qué cayó Twitter?

Durante la mañana de este miércoles se produjo una falla mundial en Twitter la cual impidió que los usuarios pudieran ingresar a sus cuentas personales. La caída se extendió durante al menos 40 minutos, afectando el acceso tanto desde la web como desde la aplicación de la red social. Some of you are having issues accessing Twitter and we’re working to get it back up and running for everyone. Thanks for sticking with us.— Twitter Support (@TwitterSupport) July 14, 2022

Si bien Twitter indicó que sus expertos se encontraban trabajando para restablecer el servicio, en un principio la compañía no ofreció mayores detalles al respecto. No fue sino hasta horas más tarde cuando explicaron que todo se debió a un problema interno de sus sistemas el cual provocó un falló que se extendió a los usuarios de todo el mundo.

“Tuvimos algunos problemas con nuestros sistemas internos que afectaron a muchos de ustedes a nivel mundial. Twitter debería estar funcionando como se esperaba, perdón por la interrupción”, indicaron en otro tweet. And we’re back! We had some trouble with our internal systems that impacted many of you globally. Twitter should be up and running as expected — sorry for the interruption.— Twitter Support (@TwitterSupport) July 14, 2022

